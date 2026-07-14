Lionel Scaloni, antes de Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: "Vamos a dar hasta la última gota para ganar"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del partido que la Selección Argentina disputará este miércoles ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El entrenador se refirió a la carga histórica del enfrentamiento, la conformación del equipo, el estado físico de sus jugadores y el desafío de neutralizar al conjunto inglés.

Consultado por el significado histórico del cruce entre Argentina e Inglaterra, Scaloni pidió separar el partido de los acontecimientos ocurridos años atrás. “Es un partido de fútbol, qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años atrás . Es inútil, es triste. Se ha sufrido mucho y es una locura. No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”.

En la misma línea, agregó: “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ahora, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”.

Sobre la conformación del equipo para este miércoles, el entrenador sostuvo que la intención es utilizar a los futbolistas que se encuentren en mejores condiciones. “La idea es salir con lo mejor que tenemos . Pese a que algunos terminaron con algunos calambres, la idea es esa”.

“El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga que jugar, si ganaron o no, sean campeones o no. Puedo equivocarme, pero cada jugador que ponemos es el que está mejor”. Scaloni también dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones respecto de los encuentros anteriores.

“Siempre analizamos cómo neutralizar a estos jugadores. Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos. A los chicos no les dije el equipo. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas. Nuestra idea de juego la tenemos e intentaremos llevarla a cabo”. “El equipo por delante y lo que tenga el entrenador en la cabeza, equivocado o no. Nunca pensamos en lo que dieron. Ya veremos mañana”.

El estado físico de los jugadores

El técnico aseguró que, en principio, no hay futbolistas descartados por cuestiones físicas, aunque aclaró que no arriesgará a nadie que no se encuentre en condiciones. “Estar en una semifinal de un Mundial... Hay veces que el cansancio esté en segundo plano. De todas formas, si mañana hay algún futbolista que no está en condiciones, no va a jugar. En principio no hay algún jugador que no esté en su esplendor físico”.

“Espero que nos respondan y les sobran las ganas. Tenemos que recuperar jugar al fútbol, a la pelota, que es lo que nos hizo fuerte. Necesitamos de los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado y siempre dieron lo máximo”.

La estrategia para enfrentar a Inglaterra

Scaloni analizó las características del rival y adelantó que Argentina intentará asumir el protagonismo con la pelota. “La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores que son explosivos y con características diferentes de otras selecciones. Al agarrar la pelota intentaremos sorprenderlos”.

“No hablé con ninguno del tema. Sabemos muy bien cómo juega Inglaterra y no toqué el tema porque estamos muy enfocados en nuestra selección”. El entrenador también se refirió a la camiseta que utilizará el seleccionado argentino durante la semifinal. “No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición y si Thomas (Tuchel, entrenador de Inglaterra) no tuvo problemas, perfecto”.

El mensaje de Scaloni antes de la semifinal

El entrenador pidió valorar la clasificación entre los cuatro mejores equipos del Mundial y disfrutar la previa del encuentro. “Disfrutemos antes de jugar la semifinal. No digo que ya es un triunfo, pero es algo espectacular lo que nos dieron los chicos estos años. Tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos y te da la posibilidad de estar más relajado cuando comiences el partido. Será la quinta semifinal en campeonatos de selecciones y eso nos da tranquilidad esperando el inicio”.

“Que disfruten del momento hoy. Es para estar satisfechos. Hoy tienen que disfrutar de que vamos a dejar todo hasta último momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores, por nuestra cultura de no dar nada por perdido, las cuatro selecciones que llegaron hasta acá pasaron por circunstancias difíciles”.

Lionel Scaloni en el Mundial 2026

Scaloni también recordó a los planteles que llegaron a instancias decisivas en años anteriores. “Hay que dar el máximo hasta que el árbitro termine el partido. El agradecimiento a los que están acá, a los que no pudieron venir y están festejando allá. Antes pensábamos que llegar a una semifinal era algo normal y festejarlo es porque se le da el mérito. A los que jugaron las finales del Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016, me hubiese gustado que la gente saliera a festejar”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre Lionel Messi

Ante la consulta sobre cómo vive Lionel Messi esta nueva semifinal mundialista, Scaloni aseguró que no habló con el capitán específicamente sobre el partido. “No hablé con él del partido y de su situación de cómo vive el partido. Pienso que cada jugador tiene lo necesario para jugar una semifinal de Mundial. Tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido. En la instancia que estamos y con las selecciones que quedaron afuera es un gran logro y tenemos que tomarlo como tal. Lo que pasa es que hemos hecho cosas tan buenas es que capaz que no nos alcanza, pero mañana vamos a dar hasta la última gota para ganar”.

El recuerdo de Diego Maradona ante Inglaterra

Scaloni también fue consultado por el histórico partido ante Inglaterra y la actuación de Diego Maradona. “Todo el mundo recuerda ese partido, la actuación de Diego, sobre todo el segundo gol que fue maravilloso y fue contra Inglaterra, pero si era contra cualquier rival era lindo igual”.

El orgullo por estar entre los cuatro mejores

El entrenador reconoció que antes del Mundial hubiera aceptado llegar a esta instancia de cualquier manera y destacó el trabajo de sus jugadores. “No me pongo a pensar si estoy como quería porque hace un mes y medio atrás firmaba llegar como sea a la semifinal. No me importa cómo estamos, ahora estamos súper ilusionados y contentos. Estamos y vamos a jugar la semifinal. Soy un agradecido a estos chicos de meternos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Vamos a intentar dejar todo para dar un paso más”.

Su análisis del otro semifinalista

Scaloni también habló sobre el equipo que consiguió la clasificación en la otra semifinal, España. “Vi un ratito y me pareció un justo ganador. Ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Fue de menos a más y hoy jugaron el mejor partido en el Mundial”.

“Hoy ganó muy bien. En el minuto 90 le ganó a Portugal, en el 88 a Bélgica y tenés que ser muy superior para llegar sin sufrir. No es que está solo en nuestro ADN y en un Mundial hay que reponerse a estas cosas para llegar a estas instancias”.