Orgullo: una salteña integrará el plantel de las Leonas en el Mundial 2026

La salteña Valentina Raposo atraviesa el camino hacia el Mundial 2026 con una combinación de entusiasmo , compromiso y una profunda satisfacción por la oportunidad que tiene por delante. La defensora surgida de Popeye fue convocada una vez más para integrar Las Leonas.

Aseguró que su mayor objetivo es vestir la camiseta argentina dejando todo en cada partido, además de aportar para que el seleccionado nacional vuelva a posicionarse entre los grandes protagonistas del hockey mundial .

“Me dan muchas ganas de poder representar al país , dejar a la Argentina lo más alto y hacerlo con todo: con corazón y con cabeza ”, expresó Valentina Raposo en una entrevista realizada en el streaming Tal Cual , de El Tribuno .

La defensora forma parte del grupo de 20 jugadoras seleccionadas por Fernando Ferrara para disputar el Mundial , que se llevará a cabo entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica .

Luego de un extenso período de preparación que incluyó prácticas, traslados y partidos, la presentación oficial de la convocatoria dio paso a la fase final del camino hacia el torneo. “El viernes pasado dieron la lista, así que ahora ya somos el equipo mundialista. Estamos muy ilusionadas”, contó desde Buenos Aires, donde Las Leonas continúan con sus entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

El desafío de Las Leonas: un grupo exigente

La Selección argentina formará parte del Grupo B y comenzará su participación en el torneo el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente a Estados Unidos desde las 12.30 en Bélgica. Posteriormente, el equipo nacional jugará ante Alemania el lunes 17 y finalizará la etapa inicial contra Escocia el miércoles 19.

Valentina Raposo destacó que será una competencia en la que no habrá margen para relajarse y remarcó que cada partido será fundamental para cumplir los objetivos del seleccionado argentino.

“En un Mundial cada partido va a ser muy importante. No hay que subestimar a ningún equipo porque todos se preparan para eso. Va a estar durísimo”, afirmó. De todos modos, al ser consultada por un posible rival al que le gustaría enfrentar, no dudó en mencionar a uno en particular: “Por partidos pasados, experiencias y torneos, está esa espina con Países Bajos. Si me das para elegir un rival, te digo Países Bajos”.

Países Bajos, una experiencia que cambió su mirada sobre el hockey

El combinado de Países Bajos representa un capítulo especial dentro de la trayectoria de Valentina Raposo. No solo porque fue un rival que dejó su marca al superar a Argentina en torneos de gran relevancia, sino también porque significó una experiencia clave para acercarse al nivel más alto del hockey internacional.

La salteña tuvo la oportunidad de disputar una temporada en la liga neerlandesa, defendiendo los colores del HGC, aunque luego regresó al país tras el pedido del cuerpo técnico de Las Leonas.

Según relató en Tal Cual, esa etapa en el hockey neerlandés transformó su perspectiva sobre lo que implica competir al máximo nivel. “Lo que más me impactó desde el primer día fue la calidad de vida. La gente combina mucho la vida como persona, el disfrute y también las obligaciones”, explicó.

La defensora resaltó que aquella experiencia le permitió formar parte de una de las ligas más competitivas del mundo, contar con una compensación económica por su actividad y, a la vez, mantener tiempo disponible para sus proyectos personales fuera del deporte. “La diferencia es el profesionalismo con el amateurismo de la Argentina. Los dos llevan la misma cantidad de tiempo y exigencia, pero uno te da el sostén económico y el otro es todo puro amor”, explicó.

La distancia también le sirvió para dimensionar la importancia del acompañamiento de sus seres queridos en su camino deportivo. Por ese motivo, cuando llegó el momento de volver al país para encarar la preparación de cara al Mundial, decidió regresar a Salta y vestir nuevamente los colores de Popeye, la institución en la que dio sus primeros pasos como jugadora.

“Me di cuenta estando afuera de que la contención para mí es clave: sentirme contenida y estar con la gente que quiero y que amo”, expresó. Actualmente, su día a día se divide entre las prácticas que realiza durante la semana con Las Leonas en Buenos Aires y los traslados de cada fin de semana a Salta para competir con Popeye, además de volver a encontrarse con sus amigas de siempre y disfrutar del tiempo junto a su familia.

“Estoy muy feliz de estar durante la semana enfocada en la Selección y volver los fines de semana a jugar con Popeye, con Salta y con mis amigas de toda la vida”, expresó.

El recorrido internacional de una referente salteña

Su trayectoria fuera del país también tuvo una escala en el hockey de India, donde formó parte de la competencia durante dos semanas y llegó a disputar ocho partidos. Más allá del desafío dentro de la cancha, Valentina Raposo destacó la oportunidad de conocer una realidad cultural distinta y convivir con compañeras del lugar.

“Fue una experiencia muy linda. Me hice amiga de muchas chicas, conocí cómo viven y me quedo con que realmente son muy buenas personas”, contó.

Con apenas 23 años, la jugadora salteña ya cuenta con una extensa experiencia internacional, que incluye la participación en dos Juegos Olímpicos, un Mundial y una amplia cantidad de torneos fuera del país. Sin embargo, reconoció que ese ritmo de crecimiento tan acelerado a veces hace difícil detenerse a valorar la magnitud de todo lo conseguido.

“Todo el tiempo pasa rápido y ya tenés que resetear porque hay otro partido, otro torneo u otra competencia. No hay mucho tiempo para procesar todo”, reconoció.

Por ese motivo, busca utilizar los espacios libres que tiene para procesar lo vivido, acomodar sus sentimientos y tomar verdadera conciencia de todo el trayecto que atravesó. “A veces estoy muy a full y después me cae toda la ficha junta. En tres meses viajamos a muchos países y conocemos un montón de cosas, pero en la vorágine del día a día lo naturalizamos”, explicó.

La preparación mental y personal

De cara a las últimas semanas antes del Mundial, Raposo entiende que el aspecto psicológico tendrá un peso tan relevante como la preparación física, el entrenamiento técnico y la planificación táctica. “Soy creyente de que cuando uno está bien mentalmente puede con lo demás, puede casi con todo”, sostuvo.

La jugadora considera que el camino hacia el Mundial no se inició con el anuncio oficial de la convocatoria, sino que representa la continuidad de un trabajo que comenzó mucho tiempo atrás. “Fue un proceso muy largo. Lo tomo desde que entré a la selección. Cuando se acerca un torneo importante hay que ajustar los detalles para llegar de la mejor maner”, señaló.

Mientras continúa con la puesta a punto en Buenos Aires, aprovecha para compartir momentos con su hermana menor y tiene previsto volver a Salta antes de emprender el viaje, con el objetivo de despedirse de sus familiares. Además, intenta avanzar con algunas metas personales que durante mucho tiempo quedaron en segundo plano debido a las exigencias del hockey, como sacar el registro de conducir.

“Me encuentro tranquila, disfrutando y siendo consciente de que estoy por ir a un Mundial. Lo valoro mucho y quiero realmente disfrutarlo”, expresó Raposo al cerrar su relato. La salteña será una de las representantes que volverá a poner al hockey de su provincia en el centro de la atención internacional.