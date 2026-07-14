La Selección argentina dejó Kansas City rumbo a Atlanta y Scaloni aún no definió el equipo

La Selección Argentina se entrenó por última vez en Kansas City y Scaloni no dio indicios del equipo.

La Selección Argentina ultima detalles para el trascendental cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , que se disputará este miércoles desde las 16 en el Estadio Atlanta . Antes de emprender viaje durante la noche, el plantel argentino realizó por la mañana su última práctica en Kansas City.

Se trata de una jornada en la que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantuvo el misterio y no confirmó la formación inicial , aunque todo indica que no presentaría grandes variantes .

El entrenamiento de esta mañana en Kansas se realizó antes del asado del plantel que los jugadores compartieron posteriormente, aunque, según se pudo saber, Lionel Scaloni decidió no probar una formación y mantuvo la incertidumbre alrededor del equipo titular que saldrá desde el inicio. La jornada comenzó con movimientos suaves de activación , continuó con tareas con pelota y finalizó con ejercicios de fútbol en espacios reducidos .

La primera señal más clara sobre el posible once titular podría aparecer recién mañana, durante la práctica en Atlanta , sede del duelo ante Inglaterra . Allí el cuerpo técnico podría realizar trabajos tácticos y dedicar parte del entrenamiento a ajustar las jugadas de pelota parada , un aspecto clave de cara al partido.

De todas maneras, pese a la actuación irregular que mostró el equipo argentino frente a Suiza —un encuentro que logró resolver en el alargue, incluso después de que el conjunto europeo quedara con un jugador menos desde los 27 minutos del segundo tiempo—, el entrenador analiza mantener en cancha a gran parte de los futbolistas que suelen integrar la formación principal.

Lionel Scaloni - DT del la Selección Argentina

La confianza del cuerpo técnico en los habituales titulares

En el partido más reciente, Lionel Scaloni volvió a utilizar el mismo equipo titular que había presentado ante Egipto, una decisión que tomó por cuarta ocasión durante su etapa al frente de la Selección argentina. Según explicó en la conferencia de prensa previa al encuentro, más allá del triunfo conseguido tras una remontada destacada, la evaluación del rendimiento ante los africanos había sido favorable.

Dentro del cuerpo técnico interpretaron que el conjunto argentino logró manejar el desarrollo del juego, creó varias oportunidades de peligro y que las principales dificultades pasaron por la falta de contundencia ofensiva a la hora de definir y por ciertos errores puntuales en el aspecto defensivo.

Sin embargo, en esta oportunidad las razones para mantener a varios de los futbolistas que habitualmente integran la formación inicial pasan por otro lado. El entrenador mantiene su confianza en ellos, conoce en profundidad sus características porque los acompañó durante todo su ciclo y considera que pueden recuperar su mejor versión para volver a mostrar un rendimiento similar al que tuvieron en Qatar.

Las dudas en el mediocampo y las posibles variantes

El mediocampo argentino, con la excepción de Leandro Paredes —quien finalizó el último encuentro con un calambre—, es el sector de la cancha donde las actuaciones estuvieron más por debajo de lo esperado. De todos modos, aún no existe certeza de que el entrenador vaya a realizar cambios en esa zona del campo.

Más allá de esa posibilidad, el equipo podría presentar algunos ajustes o cambios específicos en determinados puestos, aunque por ahora no hay señales claras sobre cuáles serían los futbolistas que podrían ingresar.

Si se consideran las interrogantes surgidas en los encuentros más recientes, dos de las alternativas que evalúa el cuerpo técnico serían los ingresos de Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina y de Nicolás González por Alexis Mac Allister.

Como ocurrió a lo largo de todo el Mundial 2026, Lionel Scaloni volverá a guardar la formación bajo reserva hasta último momento. La alineación definitiva se conocerá recién durante la charla técnica previa al traslado del plantel hacia el estadio.