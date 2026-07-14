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14 de julio de 2026 - 09:24
Deportes.

Ganó Atlanta y se mueve la tabla: cómo quedó Gimnasia de Jujuy

Finalizó la Fecha 20 de la Primera Nacional y con la victoria de Atlanta sobre Colegiales, así quedó definida la tabla de posiciones de la Zona B.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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La Fecha 20 de la Primera Nacional llegó a su final con el partido entre Atlanta y Colegiales, resultado que terminó de ordenar la tabla de posiciones de la Zona B. En ese marco, Gimnasia de Jujuy volvió a quedar en el centro de la pelea por los primeros puestos, consolidándose como único líder.

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El Lobo venía de empatar ante Chacarita y esperaba el cierre de la jornada para saber cómo quedaba ubicado tras la presentación de Atlanta, uno de sus perseguidores directos.

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Zona B: en qué lugar se ubica Gimnasia de Jujuy

Después del empate ante Chacarita y considerando la victoria de Atlanta frente a Colegiales, Gimnasia de Jujuy finalizó la Fecha 20 como único líder de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo comandado por Hernán Pellerano suma 38 puntos.

En tanto, con el triunfo ante Colegiales, Atlanta se mantiene como escolta directo del Lobo. El equipo de Cristian Pellerano suma 36 unidades y quedó a dos puntos de Gimnasia de Jujuy. Así se completa la tabla con los ocho primeros:

  1. Gimnasia de Jujuy: 38 puntos
  2. Atlanta: 36 puntos
  3. Tristán Suárez: 33 puntos
  4. Temperley: 31 puntos
  5. Midland: 30 puntos
  6. San Martín de Tucumán: 29 puntos
  7. Maipú: 28 puntos
  8. Atlético Rafaela: 27 puntos

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy

  • Fecha 21: Quilmes (V)
  • Fecha 22: Güemes (L)
  • Fecha 23: Colegiales (V)
  • Fecha 24: Tristán Suárez (L)
  • Fecha 25 Interzonal: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 26: Patronato (V)
  • Fecha 27: Agropecuario (L)
  • Fecha 28: Almagro (V)
  • Fecha 29: Atlético Rafaela (L)
  • Fecha 30: Deportivo Maipú (V)
  • Fecha 31: San Martín de Tucumán (L)
  • Fecha 32: Temperley (V)
  • Fecha 33: Gimnasia y Tiro (L)
  • Fecha 34: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 35: Atlanta (L)
  • Fecha 36: San Martín de San Juan (V)

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