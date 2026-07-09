Agustín Alonso habló tras sumarse a Gimnasia de Jujuy: "Es una hermosa oportunidad"

Agustín Alonso ya se sumó a Gimnasia de Jujuy y completó sus primeros entrenamientos con el plantel dirigido por Hernán Pellerano. El extremo llegó después de la salida de Axel Pinto y, según confirmó a Canal 4 el mánager Julio Chiarini , será el único refuerzo que incorporará el club en este mercado de pases.

Pinto pidió salir de la institución en búsqueda de más minutos en cancha y continuará su carrera en Güemes de Santiago del Estero.

En una entrevista exclusiva con Canal 4, Alonso destacó el recibimiento que tuvo desde su llegada a Gimnasia de Jujuy. “El grupo me recibió de la mejor manera, el cuerpo técnico y toda la gente del club, estoy muy contento” , expresó.

El futbolista lleva dos prácticas junto al plantel profesional y aseguró que se sintió cómodo desde el comienzo.

Por qué eligió Gimnasia de Jujuy

Alonso explicó que decidió aceptar la propuesta porque considera que sus características pueden adaptarse al estilo de juego del equipo dirigido por Hernán Pellerano.

Es una hermosa oportunidad para mí, encajo a la perfección con lo que juega el equipo, me sentí muy cómodo estas dos primeras prácticas así que eso es por lo que vine. Es una hermosa oportunidad para mí, encajo a la perfección con lo que juega el equipo, me sentí muy cómodo estas dos primeras prácticas así que eso es por lo que vine.

El extremo también tuvo en cuenta el presente deportivo y la historia del club al momento de tomar la decisión.

“Sé que vienen haciendo una buena campaña, sé que el año pasado también peleó arriba estuvo cerca de ascender, es un club que siempre pelea arriba, que tiene experiencia de primera división, tiene una cancha espectacular la pude conocer ayer, y eso también motiva”.

Qué puede aportarle al equipo

Al referirse a su forma de jugar, Alonso señaló cuáles son los aspectos en los que más se destaca dentro de la cancha.

Principalmente mis características son el juego ofensivo, me gusta mucho jugar el mano a mano, tratar de romper líneas y llegar a terminar las jugadas, en eso es en lo que más me destaco y la velocidad. Principalmente mis características son el juego ofensivo, me gusta mucho jugar el mano a mano, tratar de romper líneas y llegar a terminar las jugadas, en eso es en lo que más me destaco y la velocidad.

El recuerdo del ascenso con Aldosivi

El nuevo refuerzo de Gimnasia de Jujuy logró el ascenso a Primera División con Aldosivi en el año 2024 y expresó su deseo de repetir esa experiencia con el Lobo.

“Sería un placer para mí. Gracias a dios me tocó esa experiencia hermosa con Aldosivi. Ojalá podamos repetirlo en Gimnasia de Jujuy”.

Sus primeras sensaciones en Jujuy

El futbolista contó que nunca había estado en la provincia y que tampoco había tenido la oportunidad de jugar en el Estadio 23 de Agosto durante sus anteriores pasos por la categoría.

“Nunca había venido a Jujuy, no me había tocado nunca jugar en el Estadio 23 de Agosto mientras jugué en la categoría, siempre me tocó en la otra zona ayer me tocó ir a conocer la cancha y estoy muy emocionado”.

A disposición del cuerpo técnico

Alonso remarcó que llegó con la intención de aportar desde el lugar que le corresponda y se mostró entusiasmado ante la posibilidad de jugar próximamente.

“Recién tuve dos prácticas. Vengo a sumar desde donde me toque y ojalá se me pueda dar la oportunidad para jugar próximamente. Si es por mí ya me sumo pero estoy muy motivado”.