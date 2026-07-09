La FIFA defendió el arbitraje de Argentina vs. Egipto y respondió a los cuestionamientos

Las decisiones arbitrales volvieron a quedar en el centro de la escena durante el Mundial , y el encuentro entre Argentina y Egipto no fue la excepción. Los Faraones llegaron a tener una ventaja de dos goles , pero en apenas 13 minutos vieron cómo se les escapaba la clasificación a los cuartos de final .

La Selección argentina , que había desperdiciado un penal durante la primera etapa, quedó en el centro de una sorpresiva denuncia por parte del conjunto africano. Egipto publicó un extenso comunicado en el que cuestionó las decisiones adoptadas tanto por el árbitro principal, Francois Letexier , como por el responsable del VAR , Jerome Brisard .

En medio de las críticas dirigidas contra los árbitros franceses , el propio responsable de la División de Arbitraje de la FIFA , el italiano Pierluigi Collina , tomó la palabra para defender todas las decisiones determinantes que adoptó el equipo arbitral durante ese partido.

El exjuez italiano, distinguido en varias oportunidades como el mejor árbitro del mundo y con participación en dos Copas del Mundo , brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA en la que analizó una de las jugadas más discutidas del encuentro. Allí se refirió a la infracción sobre Lisandro Martínez detectada por el VAR , que terminó con la invalidación de un tanto de Egipto , y también respondió a los cuestionamientos por un presunto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la acción previa al gol de la victoria convertido por Enzo Fernández .

Al ser consultado sobre si durante esta Copa del Mundo se estaba poniendo un énfasis particular en algún criterio arbitral, Collina eligió responder tomando como ejemplo el cruce de octavos de final disputado en Atlanta.

“Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”, señaló el italiano, en una declaración que fue interpretada como un respaldo al desempeño de la terna arbitral francesa.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, explicó al referirse a la APP (Attacking Possession Phase), el criterio utilizado para invalidar el tanto de Mostafa Ziko debido a una infracción previa sobre Lisandro "Licha" Martínez.

“Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, afirmó quien dirigió la final del Mundial 2002, en la que Brasil se consagró campeón tras imponerse 2-0 frente a Alemania.

Las jugadas más discutidas del partido y defensa del uso del VAR

Al mismo tiempo, Collina puso el foco en la jugada protagonizada por Julián Álvarez, quien recuperó la pelota dentro de su propia área con una destacada intervención y dio inicio al contraataque que, ya en el tiempo de descuento, concluyó con el gol de la victoria convertido por Enzo Fernández.

“Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol”, subrayó el directivo de 66 años.

“Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, concluyó.

Como respaldo a las explicaciones del dirigente italiano, el sitio oficial de la FIFA optó por difundir las imágenes de ambas jugadas. Por un lado, publicó el video de la revisión del VAR correspondiente al pisotón sobre el defensor argentino y, por otro, mostró una toma inédita con la que buscó confirmar que Julián Álvarez recuperó la pelota de manera legítima.

El mensaje del máximo responsable del arbitraje mundial

Durante la conversación con el sitio oficial de la FIFA, Collina también hizo un balance general de lo ocurrido tras los 96 partidos disputados hasta el momento en el Mundial 2026: “Para empezar, hay que decir que ya se han jugado un 50 % más de partidos que en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y todavía quedan ocho apasionantes encuentros más. En líneas generales, estamos contentos. No obstante, teniendo en cuenta que se juegan muchos partidos en un breve periodo de tiempo, es normal que haya imprevistos. En esos casos, estamos dispuestos a esforzarnos aún más para llegar plenamente preparados al siguiente encuentro”.

Al mismo tiempo, admitió que hay “debates constructivos en torno a algunas decisiones”, aunque fue contundente al responder a quienes cuestionan el trabajo de los árbitros: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien”.

En ese mismo sentido, afirmó que la División de Arbitraje de la FIFA, bajo su conducción, mantiene una postura autónoma y no actúa condicionada por intereses externos ni por la opinión de figuras particulares. “Ni siquiera por el presidente de la FIFA, que siempre ha mostrado su apoyo absoluto al Team One y ha confiado en nuestra independencia”, sostuvo.

“Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible”, aclaró. Estos episodios fueron tomados por diversos medios de comunicación internacionales como argumentos para cuestionar la confianza en el arbitraje durante los encuentros disputados por el vigente campeón mundial.

Egipto mantuvo su reclamo y cuestionó el desempeño de los árbitros

A su vez, el comunicado difundido por la Federación Egipcia de Fútbol contribuyó a intensificar la polémica: “La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina”, expresaron en el escrito.

El reclamo del seleccionado africano estuvo respaldado por las opiniones críticas de “Varios expertos en fútbol y analistas especializados”, quienes cuestionaron el desempeño del equipo arbitral francés durante el encuentro.

“Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego. Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido”, señalaron.

Las palabras expresadas después del encuentro por el técnico de Egipto, Hossam Hassan, y por el jugador Mostafa Ziko tampoco ayudaron a bajar la tensión alrededor del desempeño del cuerpo arbitral. “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio”, manifestó el entrenador tras perder un duelo que el conjunto egipcio parecía tener controlado hasta el minuto 78.