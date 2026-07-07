7 de julio de 2026 - 22:40
Fotos.

Así se festejó en Jujuy la clasificación de la Selección Argentina en el Mundial

Miles de jujeños celebraron la victoria de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 y el pase a cuartos de final. Estas son las mejores fotos.

Festejos en Jujuy por la victoria de la Selección en el Mundial 2026 Foto 1/32

Festejos en Jujuy por la victoria de la Selección en el Mundial 2026

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