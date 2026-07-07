Goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé y las figuras que pelean la Bota de Oro.

El Mundial 2026 , organizado por Estados Unidos, México y Canadá, entró en su etapa decisiva con ocho selecciones todavía en carrera por el título. A falta de solo ocho partidos para el final del torneo, varios jugadores compiten por quedarse con la Bota de Oro como máximo goleador.

El trono vuelve a ser de Lionel Messi . Con su gol ante Egipto, en el histórico triunfo de Argentina por 3-2, el capitán alcanzó los ocho tantos en el certamen y se convirtió nuevamente en el único líder de la tabla de goleadores . Antes había marcado frente a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1) y Cabo Verde (1).

Messi tiene compañía en la pelea por ser el máximo goleador. Detrás suyo se ubican Mbappé y Haaland : el francés convirtió en octavos contra Paraguay y antes había anotado dos veces ante Senegal, Irak y Suecia . El noruego hizo lo propio con dobletes frente a Brasil, Irak y Senegal , además de un gol ante Costa de Marfil.

Harry Kane también se mantiene en la pelea con seis conquistas. El capitán inglés volvió a aparecer en un momento clave al transformar el penal que selló el triunfo 3-2 ante México y aseguró el pase a cuartos. Su camino goleador había comenzado con dobletes ante Croacia y República Democrática del Congo , y un festejo más frente a Panamá.

La pelea por la cima también tiene a cuatro nombres que no pierden de vista a Messi: Ismaïla Sarr, Mikel Oyarzabal, Vinicius Jr. y Ousmane Dembélé, todos con cuatro celebraciones.

Mientras el senegalés y el brasileño quedaron fuera de competencia y deberán conformarse con esa cifra, el español y el francés aún mantienen viva la ilusión de seguir marcando en busca de la gloria.

Aunque la Bota de Oro comenzó a entregarse oficialmente en España 1982, la FIFA extendió el reconocimiento a los grandes goleadores de la historia de los Mundiales. Así, los máximos artilleros de cada edición disputada entre Uruguay 1930 y Argentina 1978 también figuran como ganadores del prestigioso premio.

El récord de goles en una misma Copa del Mundo todavía pertenece a Just Fontaine. El delantero francés convirtió 13 veces en Suecia 1958, una marca que permanece vigente. Si Lionel Messi mantiene su promedio goleador en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y Argentina continúa avanzando en el torneo, podría superar ese registro histórico en las semifinales.

En dos ediciones de la Copa del Mundo hubo más de un máximo goleador: Estados Unidos 1994 y Chile 1962. Sin embargo, actualmente existe un criterio de desempate para definir al ganador de la Bota de Oro en caso de igualdad de goles.

Si dos o más futbolistas terminan con la misma cantidad de conquistas, el premio se decide por mayor número de asistencias y, si persiste la paridad, por el jugador que haya disputado menos minutos.

Qué dijo Messi tras el triunfo agónico ante Egipto

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, manifestó su felicidad después del histórico triunfo por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero destacó el esfuerzo colectivo y aseguró que “es una locura lo que hizo este grupo” para mantenerse en carrera por el título.

Messi tuvo un papel decisivo en la reacción de Argentina: primero habilitó a Cristian “Cuti” Romero para el 1-2 y después marcó el empate. El capitán analizó un partido que definió como “muy igualado” y celebró la actitud del equipo tras comenzar 0-2 abajo: “No es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca”.

Además, Messi resaltó la importancia de haber encontrado rápidamente el descuento tras el gol de Cristian “Cuti” Romero: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”, expresó el capitán argentino.

Finalmente, Messi destacó la alegría de los hinchas tras la clasificación y valoró que puedan seguir acompañando al equipo: “Estoy contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”, expresó el capitán argentino.