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29 de junio de 2026 - 11:31
Mundo.

A 40 años de México 86: Argentina recuerda una gloria eterna

Este 29 de junio se cumplen cuatro décadas de la histórica consagración de la Selección argentina en el Mundial de México

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
A 40 años de México 86: Argentina recuerda una gloria eterna

A 40 años de México 86: Argentina recuerda una gloria eterna

Se cumplen 40 años de la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986, una de las páginas más importantes del deporte nacional. El 29 de junio de aquel año, el seleccionado albiceleste derrotó 3-2 a Alemania Federal en el estadio Azteca y volvió a coronarse campeón del mundo.

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Con Diego Armando Maradona como capitán y gran figura, el conjunto dirigido por Carlos Salvador Bilardo completó un torneo inolvidable y consiguió la segunda estrella para el fútbol argentino, ocho años después del título obtenido como local en 1978.

Una final cargada de emoción

Argentina abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo. Jorge Burruchaga ejecutó un tiro libre desde la derecha y José Luis “Tata” Brown apareció de cabeza para establecer el 1-0.

En el complemento, Jorge Valdano culminó un rápido contragolpe y marcó el segundo tanto argentino. Con el 2-0, el equipo de Bilardo parecía encaminarse hacia una victoria cómoda, pero Alemania Federal reaccionó y llevó incertidumbre al estadio Azteca.

Karl-Heinz Rummenigge descontó y Rudi Völler convirtió el empate. En pocos minutos, el seleccionado alemán igualó un partido que parecía controlado y obligó a Argentina a buscar nuevamente la ventaja.

La corrida eterna de Burruchaga

Cuando la final se dirigía hacia el tiempo suplementario, apareció una de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol argentino.

Maradona recibió la pelota en la mitad de la cancha y, rodeado de rivales, encontró el espacio para habilitar a Jorge Burruchaga. El mediocampista inició una extensa carrera hacia el arco alemán, resistió la persecución de Hans-Peter Briegel y definió ante la salida del arquero Harald Schumacher.

El gol decretó el 3-2 definitivo y desató el festejo argentino. Burruchaga corrió con los brazos abiertos mientras sus compañeros comenzaban a celebrar una conquista que quedaría grabada para siempre.

BURRUCHAGA

El camino de Argentina hacia el título

La Selección comenzó su participación en México 1986 con una victoria por 3-1 frente a Corea del Sur. Luego empató 1-1 ante Italia y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2-0 contra Bulgaria.

En los octavos de final superó 1-0 a Uruguay y en los cuartos protagonizó uno de los partidos más famosos de todos los tiempos. Argentina venció 2-1 a Inglaterra con dos goles de Maradona: “La Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.

En semifinales, el conjunto nacional derrotó 2-0 a Bélgica, nuevamente con dos tantos de su capitán, y consiguió el pase a la definición frente a Alemania Federal.

Maradona, capitán y figura

Diego Maradona fue el símbolo de aquella Selección. Su liderazgo, sus goles y sus asistencias resultaron fundamentales para que Argentina alcanzara la gloria.

El capitán argentino convirtió cinco goles durante el torneo y participó de varias de las jugadas decisivas. En la final, pese a la intensa marca alemana, realizó la asistencia que terminó en el histórico gol de Burruchaga.

La imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo en el estadio Azteca se convirtió en una de las postales más reconocidas del deporte argentino.

Un recuerdo que permanece intacto

Cuatro décadas después, la consagración de México 1986 continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva. La personalidad del equipo, la conducción de Bilardo, la actuación de Maradona y una final llena de dramatismo transformaron aquella campaña en una historia inolvidable.

Cada 29 de junio, Argentina vuelve a recordar a los campeones que conquistaron el estadio Azteca y le dieron al país su segunda Copa del Mundo. A 40 años de aquella tarde, el grito todavía permanece vigente: Argentina, campeón mundial.

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