Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Un fatal siniestro vial se registró en la Cuesta de Lipán, donde una camioneta Toyota SW4 4x4 perdió el control y terminó desbarrancando por circunstancias que todavía son investigadas.
El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido sur-norte. Según informó la Policía, el vehículo era ocupado por cinco personas al momento del accidente.
Una mujer murió en el lugar
Como consecuencia del siniestro, una de las ocupantes, una mujer de aproximadamente 58 años de la provincia de Buenos Aires, fue encontrada sin signos vitales.
En tanto, varios de los restantes ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica.
Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre el estado de salud de las personas trasladadas.
Investigan las causas del accidente
De acuerdo con el parte policial, la Toyota SW4 habría perdido el control y desbarrancado. Las circunstancias que provocaron la pérdida de dominio del vehículo todavía son materia de investigación.
El siniestro generó un importante operativo de emergencia en la Cuesta de Lipán, uno de los sectores de la Ruta 52 donde las características del camino demandan especial atención a los conductores.
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