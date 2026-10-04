Primera peregrinación a Río Blanco: el Obispo pidió por los enfermos, las familias y quienes atraviesan dificultades

Fieles de distintos puntos de Jujuy participaron este domingo de la primera peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Durante la misa, el obispo César Daniel Fernández dio la bienvenida a los peregrinos y llamó a poner ante la Virgen las preocupaciones, dolores y necesidades de cada familia.

Jujuy. Peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y todo lo que tenés que saber

La celebración marcó el inicio de un mes cargado de actividades religiosas en honor a la patrona de Jujuy. Durante su mensaje, Fernández también recordó a quienes peregrinaron el sábado hacia Luján y destacó que más de un millón de personas participaron para renovar su confianza, amor y cariño hacia quien reconocen desde la fe como madre.

“María hace espacio en su corazón para que entremos todos”, expresó el Obispo, al tiempo que invitó a los presentes a confiar en ella y ponerse bajo su cuidado.

Durante la celebración, Fernández puso especial énfasis en el momento en que los peregrinos ingresan al santuario para encontrarse con la imagen de la Virgen.

“Los invito a que cuando pasen al santuario a venerar a nuestra madre, cuando hagan la fila para estar frente a ella, en ese silencio podamos contemplar los rostros y corazones de todos aquellos que nos acercamos a María”, expresó. En ese sentido, describió ese encuentro como un momento para acercarse con las preocupaciones y sentimientos que cada persona lleva consigo.

“Es pasar un momento por delante de ella queriendo abrazar y tocar su corazón, es dejar la vida delante de la Virgen, recibe mi vida en tu corazón”, manifestó. En tanto, el Obispo señaló que muchos fieles llegan hasta Río Blanco atravesando diferentes situaciones personales y encuentran allí un espacio de contención desde la fe.

Queremos poner en el corazón de la madre todo lo que traemos en nuestro propio corazón, venimos al santuario cargados y agobiados, nos encontramos con María y con su hijo Jesús y nos vamos aliviados, fortalecidos, animados, sostuvo. Queremos poner en el corazón de la madre todo lo que traemos en nuestro propio corazón, venimos al santuario cargados y agobiados, nos encontramos con María y con su hijo Jesús y nos vamos aliviados, fortalecidos, animados, sostuvo.

El pedido por quienes atraviesan momentos difíciles

Fernández también pidió tener presentes los dolores y las preocupaciones que atraviesan diferentes personas y familias.

“Queremos poner en el corazón de la Virgen todos los dolores de todos los hombres, sobre todo el sufrimiento de las madres por sus hijos mientras los ven crecer, todas aquellas cosas que afligen el corazón de una madre”, expresó.

Además, invitó a pedir por "los enfermos, por quienes no tienen trabajo o cuyos ingresos no alcanzan para vivir, por las personas que no encuentran sentido a la vida y por los adultos mayores que atraviesan dificultades para tener una vida digna".

Los horarios de las misas en Río Blanco

Durante esta primera jornada habrá seis celebraciones:

7:00: misa.

misa. 8:30: misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral.

misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral. 10:30: misa.

misa. 12:00: misa.

misa. 18:00: misa.

misa. 19:30: última misa del día.

Además, el Santo Rosario se rezará a las 6:30 y a las 19. Las misas de las 7 y las 8:30 se realizarán en el campito, mientras que las restantes tendrán lugar en el templo.

Cómo continúa el calendario de Río Blanco

La jornada de este domingo dará inicio a un mes de actividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

El martes 6 de octubre comenzará la vigilia previa a la festividad central, que se extenderá hasta la medianoche y contará con el tradicional cambio de manto.

El miércoles 7 de octubre, Día de la Virgen y Patrona de Jujuy, se celebrarán misas durante toda la jornada y habrá una celebración central con la presencia de un arzobispo invitado.

Luego continuarán las peregrinaciones: