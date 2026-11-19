El Ascensor Urbano 2 estará fuera de servicio este fin de semana

El Ascensor Urbano 2 de San Salvador de Jujuy permanecerá fuera de servicio desde el sábado 21 de noviembre debido a tareas de desinfección programadas . La interrupción afectará al dispositivo ubicado en la intersección de las calles Fascio y Lamadrid, y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre a las 12 horas.

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La medida fue comunicada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte.

Según informaron desde el municipio, el servicio permanecerá suspendido durante toda la jornada del sábado 21 de noviembre y parte del domingo 22.

Está previsto que el funcionamiento habitual se restablezca el domingo a partir de las 12 del mediodía , una vez finalizadas las tareas de desinfección.

El Ascensor Urbano 2 estará fuera de servicio este fin de semana

La suspensión será temporal y responde a trabajos programados en las instalaciones del ascensor.

Recomiendan a los usuarios organizar sus traslados

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a quienes utilizan habitualmente el Ascensor Urbano 2 que tengan en cuenta la interrupción del servicio para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

En este sentido, recomendaron prever otras alternativas de circulación durante el período en el que el dispositivo permanezca fuera de funcionamiento.

De acuerdo con el cronograma anunciado, el ascensor volverá a estar disponible el domingo 22 de noviembre al mediodía.