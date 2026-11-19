Jujuy, Mendoza y San Juan avanzaron en la creación de la Región Minera del Cobre a través de un tratado interprovincial que busca coordinar políticas, impulsar inversiones y desarrollar la cadena productiva de este mineral.

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Economía. Carlos Sadir participó de un encuentro sobre minería con referentes del sector y otros gobernadores

El acuerdo fue firmado por los gobernadores Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026 . La firma se concretó en un encuentro de la Mesa del Cobre y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), del que también participó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Aunque el tratado contempla la participación de cinco provincias , por el momento fue suscripto por tres mandatarios. Salta y Catamarca también están incluidas en la iniciativa, pero su incorporación plena dependerá de la firma de sus respectivos gobernadores.

El tratado propone crear un espacio de trabajo conjunto entre Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta y Catamarca para abordar diferentes etapas de la actividad minera vinculada al cobre . Esto incluye la exploración, investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del mineral.

Jujuy, Mendoza y San Juan firmaron un tratado para crear la Región Minera del Cobre

Uno de los puntos centrales es la creación del Comité Regional del Cobre, que estará integrado por las máximas autoridades mineras de cada provincia. Su función será coordinar políticas y plantear necesidades comunes tanto entre las provincias como ante el Gobierno nacional.

La intención es que las jurisdicciones puedan trabajar de manera articulada en cuestiones relacionadas con el desarrollo de la actividad y su cadena de valor. El acuerdo también busca generar condiciones para atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo industrial y comercial vinculadas al cobre.

Qué dijo Carlos Sadir sobre la minería en Jujuy

Sadir se refirió a la importancia que tiene actualmente la actividad minera para la economía provincial, especialmente por su impacto en el empleo. “Hoy la minería genera más de 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Es una fuente muy importante de recursos para la provincia, pero fundamentalmente de empleo para nuestra gente y de desarrollo para las comunidades cercanas a los emprendimientos”, expresó.

El mandatario también planteó que Jujuy continuará impulsando la actividad minera como parte de su política de desarrollo económico. En este escenario, la participación provincial en la Región Minera del Cobre apunta a fortalecer la cooperación con otras jurisdicciones y ampliar las posibilidades de crecimiento de la cadena productiva.

Jujuy, Mendoza y San Juan firmaron un tratado para crear la Región Minera del Cobre

Qué falta para que entre en vigencia la Región Minera del Cobre

La firma del tratado representa un primer paso, pero todavía quedan instancias institucionales para que la nueva región quede formalmente constituida. En primer lugar, deberán sumarse los gobernadores de Salta y Catamarca, ya que el documento contempla la participación de las cinco provincias.

Una vez que todos los mandatarios suscriban el acuerdo, el Comité Regional del Cobre tendrá un plazo de 90 días para establecer sus objetivos, definir su organización y determinar los mecanismos de funcionamiento. Además, el tratado deberá ser ratificado por las legislaturas de las provincias participantes para entrar en vigencia. Posteriormente, tendrá que ser comunicado al Congreso Nacional.

De esta manera, el acuerdo abre una instancia de coordinación entre las provincias con potencial para desarrollar la minería del cobre. Su alcance concreto dependerá de las decisiones que adopten las jurisdicciones, la implementación de las políticas conjuntas y los proyectos que puedan desarrollarse a partir de esta iniciativa.