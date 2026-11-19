Caso El Perchel: prisión perpetua por matar a una de sus hijas mellizas e intentar asesinar a la otra

El Tribunal en lo Criminal de Jujuy condenó a prisión perpetua a Pedro Gabriel Quispe por el asesinato de una de sus hijas mellizas recién nacidas y el intento de homicidio de la otra . El hecho ocurrió el 7 de julio de 2017 en una vivienda rural de Angosto El Perchel , Huacalera.

La sentencia se dictó tras una investigación desarrollada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) . El debate oral y público estuvo a cargo de un tribunal integrado por Felicia Ester Barrios, como presidenta de trámite, y los vocales Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. La acusación fue sostenida por el fiscal Aldo Lozano, quien también estuvo a cargo de la investigación de la causa.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de julio de 2017 , después de que una mujer diera a luz a dos niñas mellizas en una vivienda ubicada en Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera.

De acuerdo con la investigación, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida . Posteriormente, fueron colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones del inmueble. Horas después, las niñas fueron encontradas y trasladadas de urgencia para recibir asistencia médica.

Caso El Perchel: prisión perpetua por matar a una de sus hijas mellizas e intentar asesinar a la otra

Una de las mellizas falleció como consecuencia de lo ocurrido, mientras que su hermana logró sobrevivir después de permanecer internada durante un período prolongado y recibir tratamiento médico especializado.

La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron dos delitos de homicidio calificado por el vínculo parental, alevosía y envenenamiento, cometidos en coautoría: uno consumado y otro en grado de tentativa.

Estuvo prófugo durante más de ocho años

Uno de los aspectos relevantes de la causa fue que el acusado permaneció prófugo de la Justicia durante más de ocho años. Su detención se produjo recién en diciembre de 2025, cuando intentaba ingresar nuevamente al territorio argentino a través de un paso fronterizo. A partir de su detención, el proceso judicial avanzó hasta la realización del juicio oral y público, en el que se analizaron los elementos reunidos durante la investigación.

Las pruebas que permitieron llegar a la condena

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 3, cuyo equipo desarrolló tareas investigativas y técnicas durante casi diez años.

Durante el debate oral se presentaron diferentes pruebas, entre ellas informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron en el hallazgo de las recién nacidas. Además, los estudios genéticos realizados durante la investigación permitieron establecer que el acusado era el padre biológico de ambas niñas.

En las tareas de investigación también participaron efectivos de la División Homicidios de la Brigada Capital y de la Seccional 14 de Tilcara, quienes contribuyeron a la recolección de elementos probatorios y al esclarecimiento del caso.

Tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio, el Tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de una de sus hijas y la tentativa de homicidio de su hermana melliza.