La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento en diferentes sectores del centro de la ciudad, debido a trabajos de bacheo, repavimentación y reparación de bocacalles. Las modificaciones comenzarán el viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 23 inclusive.
Las medidas fueron comunicadas por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de permitir el desarrollo de las obras y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.
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