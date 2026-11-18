San Salvador de Jujuy: cortes de tránsito y restricciones para estacionar en el centro

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento en diferentes sectores del centro de la ciudad, debido a trabajos de bacheo, repavimentación y reparación de bocacalles. Las modificaciones comenzarán el viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 23 inclusive.

Las medidas fueron comunicadas por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de permitir el desarrollo de las obras y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Viernes 20 de noviembre Desde las 8 horas, corte total de tránsito en la intersección de San Martín y Balcarce, por tareas de bacheo.

Desde las 14 horas, corte total en Lamadrid y Alvear, debido a trabajos de reparación de la bocacalle en Lamadrid y Belgrano.

Desde las 19 horas, restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Alvear, entre Otero y Sarmiento, por tareas de repavimentación. Sábado 21 de noviembre Corte total de tránsito en las intersecciones de Balcarce y San Martín, y Lamadrid y San Martín. San Salvador de Jujuy: cortes de tránsito y restricciones para estacionar en el centro

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