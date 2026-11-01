Interrupción programada de energía eléctrica para San Salvador de Jujuy y El Carmen

La empresa EJESA informó que este lunes 2 de noviembre se realizarán trabajos de interrupción programada de energía eléctrica en la red de distribución que afectará temporal del servicio en sectores de San Salvador de Jujuy y El Carmen.

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Las tareas se desarrollarán durante la mañana y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde, con horarios diferentes según la localidad. Desde la empresa explicaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad y el funcionamiento del sistema eléctrico.

De acuerdo con el cronograma informado por EJESA, las interrupciones previstas para este lunes 2 de noviembre son las siguientes:

Los horarios son estimativos y están sujetos al desarrollo de las tareas previstas.

La empresa anunció trabajos programados en esta localidad, aunque en el comunicado difundido no se detallaron los barrios o sectores específicos afectados.

Zona afectada: barrio Mariano Moreno , en el sector comprendido entre las calles Falucho, Volcán, avenida Perón, Cuba y Estados Unidos, además de zonas aledañas.

Qué trabajos realizará EJESA durante la interrupción

En San Salvador de Jujuy, las tareas consistirán en el recambio de conductores de media tensión, una intervención destinada a renovar parte de la infraestructura eléctrica.

"Realizaremos el cambio de conductores de media tensión, renovando los cables que transportan la energía para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica", explicó EJESA en su comunicado.

Estas intervenciones requieren suspender temporalmente el suministro para que los operarios puedan trabajar en condiciones seguras. Por este motivo, se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias, especialmente en aquellos hogares y comercios que dependen de equipos eléctricos durante las horas previstas.

El servicio se restablecerá una vez finalizados los trabajos, de acuerdo con las condiciones operativas de la empresa.

Fuente: EJESA. Cronograma de mejoras programadas para el lunes 2 de noviembre de 2026.