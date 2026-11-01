Una nadadora de Palpalá representará al país en el Mundial de Aguas Abiertas

La nadadora palpaleña Cintia Zelaya representará a Jujuy y Argentina en el Mundial de Aguas Abiertas, que se disputará en República Dominicana. La deportista participará en la prueba de 2 kilómetros y logró concretar su viaje después de una extensa preparación y una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.

Deportes. Gimnasia de Jujuy espera rival para el Reducido: jugará en el 23 de Agosto con ventaja deportiva

“Lo logré, llegué, ya viajo”, expresó con emoción al confirmar que partirá el próximo 7 de noviembre, acompañada por su esposo y su kinesiólogo.

El evento internacional se desarrollará del 9 al 15 de noviembre, con distintas actividades para los participantes, mientras que Zelaya tendrá su competencia el sábado 14.

La deportista contó que practica natación desde 2005 y que, después de retomar la actividad, lleva seis años entrenando de manera ininterrumpida. Su preparación específica para este Mundial comenzó en marzo y estuvo marcada por las exigencias físicas de la disciplina y las dificultades que enfrenta debido a la fibromialgia.

Fue casi un año de preparación, con altibajos, pero ahí la llevamos. El cuerpo respondió, se fue adaptando, obviamente con la fatiga, con la rigidez y demás, pero llegamos bien, relató. Fue casi un año de preparación, con altibajos, pero ahí la llevamos. El cuerpo respondió, se fue adaptando, obviamente con la fatiga, con la rigidez y demás, pero llegamos bien, relató.

Zelaya se prepara para competir en las condiciones climáticas del Caribe, con el objetivo de completar su participación en la prueba de 2 kilómetros. Además de la competencia, durante el Mundial habrá entrenamientos con nadadores de élite, charlas y actos de presentación de las delegaciones de cada país, que desfilarán con sus respectivas banderas.

La campaña solidaria que permitió concretar el viaje

Uno de los principales desafíos de la nadadora fue conseguir los recursos económicos para participar en el torneo. Durante los últimos meses, organizó dos rifas y recibió la colaboración de vecinos, emprendedores, empresas y personas que aportaron distintas sumas de dinero.

Zelaya contó que incluso hubo quienes le acercaron alimentos para acompañarla durante su preparación. “Hubo personas que me mandaron de a 2.000, de a 3.000 pesos, un budín, una tortilla para que me alimente bien. Estoy muy, muy agradecida con todos”, expresó.

También explicó que había financiado el viaje en cinco o seis cuotas, mientras continuaba buscando los recursos que le faltaban para completar el pago. En la última etapa, consiguió reunirse con el gobernador de Jujuy, a quien le explicó su trayectoria deportiva, su condición de salud y la necesidad de contar con apoyo económico.

“Logré que el señor gobernador me reciba, contarle mi experiencia, a lo que voy, mi condición y que necesitaba apoyo. Me apoyó para terminar de pagar el viaje, así que estoy muy feliz”, contó.

El agradecimiento de la nadadora a quienes la acompañaron

Antes de viajar, Zelaya dedicó unas palabras a las personas e instituciones que colaboraron para que pudiera llegar al Mundial. Entre ellas mencionó al Club Sirio, la Fundación Acuática, sus profesores y a Álvaro Ávalos, Oscar Ávalos, Facundo Aparicio y Marcos, su entrenador.

También agradeció a Valeria Cruz, de Funcional Training, y a las empresas que colaboraron con elementos para su participación, entre ellas Tade, que le proporcionó una campera y una remera, y La Malla, una firma argentina que le enviará una malla.

La nadadora destacó especialmente a los emprendedores que donaron premios para las rifas y a las personas que realizaron aportes económicos, incluso de pequeñas cantidades. Con el viaje confirmado, Zelaya se prepara para representar a Palpalá, Jujuy y Argentina en una competencia internacional que reunirá a nadadores de distintos países.

“Estoy muy, muy, muy agradecida con todos”, expresó antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva.