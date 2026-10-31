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31 de octubre de 2026 - 14:47
Jujuy.

Tormenta de arena: volcó un camión en la Ruta Nacional 52

El accidente ocurrió entre los kilómetros 183 y 185, donde se registra una intensa tormenta de arena. El conductor del vehículo, de nacionalidad paraguaya, se encuentra estable. Piden circular con precaución.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Según el reporte difundido, el accidente ocurrió entre los kilómetros 183 y 185, en un sector donde la presencia de arena sobre la calzada dificulta la circulación.

El conductor del camión se encuentra estable

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo volcó en medio de la tormenta de arena y ante la presencia de una importante acumulación de material sobre el carril derecho.

Tras el accidente, el conductor recibió asistencia y se encuentra estable. Además, se dio aviso a las autoridades de las localidades cercanas.

Piden precaución en la Ruta 52

Tormenta de arena: volc&oacute; un cami&oacute;n en la Ruta Nacional 52

Tormenta de arena: volcó un camión en la Ruta Nacional 52

Ante las condiciones registradas en la zona, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y extremar las precauciones.

La tormenta de arena puede reducir considerablemente la visibilidad y generar acumulaciones sobre la ruta, aumentando el riesgo de accidentes.

Por el momento, no se informó oficialmente un corte total de circulación en el sector afectado.

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