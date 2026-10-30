Día de los Fieles Difuntos: cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, jornada de asueto administrativo y escolar en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.
Con el fin que los vecinos puedan organizarse y tener el claro el funcionamiento, la Municipalidad capitalina confirmó el esquema de funcionamiento del transporte, la recolección de residuos y la atención en los cementerios
La Dirección de Tránsito y Transporte detalló que el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 1; el Ascensor Urbano funcionará de 8 a 20 horas; el Estacionamiento tarifado funcionará con normalidad y el transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas, con refuerzos en las líneas que transiten por las inmediaciones de los cementerios de la ciudad.
Transporte para el lunes 2 de noviembre
Mientras la Dirección General de Higiene Urbana informó que los servicios que realiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como la recolección de residuos domiciliarias será normal, al igual que el Servicio especial, mientras la Limpieza y barrido tendra servicio reducido.
En el caso de la Empresa LIMSA, tanto la recolección domiciliaria, la comercial, la recolección de residuos patógenos, el barrido en microcentro y zona de la ex Terminal, el barrido manual: normal, los contenedores municipales y la recolección de malezas y escombros, serán normales.
Desde el área solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos, con el propósito de mantener la limpieza de la ciudad y promover hábitos saludables. Ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 388-3131807.
La Dirección de Cementerios dispuso un horario especial de atención para el lunes 2 de noviembre. Los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas, para facilitar la visita de familiares y vecinos durante la conmemoración.
Día de los Fieles Difuntos
El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos (también conocido como el Día de las Almas), una jornada de profunda tradición religiosa y cultural dedicada a recordar, orar y honrar a los seres queridos que han fallecido.
Dia de los Fieles Difuntos
La fecha fue instituida en el año 985 por San Odilón de Cluny y forma parte de la tradición cristiana para orar por las almas que se encuentran en proceso de purificación. Es habitual acudir a los camposantos para limpiar tumbas, llevar flores, coronas y encender velas.
En la región del Noroeste Argentino (como en Jujuy y Salta), las tradiciones tienen un fuerte sincretismo andino. Desde el mediodía del 1 de noviembre (Día de los Angelitos) hasta el 2 de noviembre al mediodía, las familias preparan mesas con ofrendas que incluyen figuras de pan (como caballitos, escaleras, palomas o coronas), comidas y bebidas preferidas del difunto, agua y flores.
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