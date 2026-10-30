Día de los Fieles Difuntos: cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre , jornada de asueto administrativo y escolar en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos , habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy .

Honrados. Así se vivió el Día de los Fieles Difuntos en los cementerios de Jujuy

Emoción. "La gente pide renovar su esperanza a pesar del dolor", dijo el padre Freddy en el Día de los Fieles Difuntos

Con el fin que los vecinos puedan organizarse y tener el claro el funcionamiento, la Municipalidad capitalina confirmó el esquema de funcionamiento del transporte, la recolección de residuos y la atención en los cementerios

La Dirección de Tránsito y Transporte detalló que el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 1 ; el Ascensor Urbano funcionará de 8 a 20 horas; el Estacionamiento tarifado funcionará con normalidad y el transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas, con refuerzos en las líneas que transiten por las inmediaciones de los cementerios de la ciudad .

Mientras la Dirección General de Higiene Urbana informó que los servicios que realiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como la recolección de residuos domiciliarias será normal , al igual que el Servicio especial, mientras la Limpieza y barrido tendra servicio reducido.

En el caso de la Empresa LIMSA, tanto la recolección domiciliaria, la comercial, la recolección de residuos patógenos, el barrido en microcentro y zona de la ex Terminal, el barrido manual: normal, los contenedores municipales y la recolección de malezas y escombros, serán normales.

Desde el área solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos, con el propósito de mantener la limpieza de la ciudad y promover hábitos saludables. Ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 388-3131807.

La Dirección de Cementerios dispuso un horario especial de atención para el lunes 2 de noviembre. Los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas, para facilitar la visita de familiares y vecinos durante la conmemoración.

Día de los Fieles Difuntos

El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos (también conocido como el Día de las Almas), una jornada de profunda tradición religiosa y cultural dedicada a recordar, orar y honrar a los seres queridos que han fallecido.

Dia de los Fieles Difuntos

La fecha fue instituida en el año 985 por San Odilón de Cluny y forma parte de la tradición cristiana para orar por las almas que se encuentran en proceso de purificación. Es habitual acudir a los camposantos para limpiar tumbas, llevar flores, coronas y encender velas.

En la región del Noroeste Argentino (como en Jujuy y Salta), las tradiciones tienen un fuerte sincretismo andino. Desde el mediodía del 1 de noviembre (Día de los Angelitos) hasta el 2 de noviembre al mediodía, las familias preparan mesas con ofrendas que incluyen figuras de pan (como caballitos, escaleras, palomas o coronas), comidas y bebidas preferidas del difunto, agua y flores.