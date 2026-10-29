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29 de octubre de 2026 - 18:29
Jujuy.

Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio en San Salvador de Jujuy

Desde el 30 de octubre, se reorganizará las paradas de colectivos sobre avenida Fascio, en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio

Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció un reordenamiento de las paradas de colectivos sobre avenida Fascio, que comenzará a implementarse este viernes 30 de octubre. La medida modificará la ubicación de las paradas de distintas líneas del transporte urbano de pasajeros en uno de los sectores más transitados de la capital jujeña.

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Los cambios estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y se aplicarán de manera paulatina. Desde el municipio adelantaron que informarán las modificaciones para que los usuarios puedan identificar los nuevos lugares de ascenso y descenso.

Avenida Fascio (Archivo)

Avenida Fascio (Archivo)

Paradas entre el puente San Martín y calle Lavalle

  • Primera parada: líneas 12, 15, 28 y 35.
  • Segunda parada: líneas 36, 38 y 39.
  • Tercera parada: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47, que vienen desde los barrios.

Paradas entre calles Lavalle y Necochea

  • Primer refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47, que se dirigen hacia los barrios.
  • Segundo refugio: líneas 4, 4 (por Flash), 18 y 33.
  • Tercer refugio: líneas 24, 44 y 46.
  • Cuarto refugio: líneas 17, 25 y 32.
  • Quinto refugio: líneas 19, 27 y 34.
  • Sexto refugio: líneas 6, 10 y 16.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a los usuarios prestar especial atención a las indicaciones del personal apostado en el lugar y a la señalización dispuesta durante la implementación de los cambios, a fin de identificar correctamente las paradas correspondientes a cada línea.

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