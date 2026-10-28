Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre , con una jornada de duelo, movilizaciones y acciones públicas para exigir justicia por el crimen de Nancy Godoy, la docente de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje rural de Corrientes después de 21 días de búsqueda.

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En Jujuy , el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) anunció su adhesión al duelo y al paro nacional en pedido de justicia por la docente asesinada. La medida fue difundida a través de un comunicado institucional que lleva la consigna de acompañar el reclamo.

La convocatoria nacional busca visibilizar el femicidio, acompañar a la familia y a la comunidad educativa de Corrientes y reclamar condiciones laborales seguras para quienes trabajan en establecimientos rurales y zonas aisladas.

CTERA reclamó una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades. También expresó su acompañamiento a la familia de Godoy, a la comunidad educativa y al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO).

La organización cuestionó las condiciones en las que la docente desarrollaba su tarea y señaló la necesidad de garantizar protección, salarios justos y recursos adecuados para sostener la educación pública en todo el país.

La jornada de protesta incluirá movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos de Argentina. Las organizaciones de base mantendrán las asambleas, congresos, elecciones y otras actividades sindicales que ya estaban programadas, en el marco del reclamo de justicia.

Nancy Godoy trabajaba en una escuela rural de difícil acceso

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes. Para llegar al establecimiento, viajaba semanalmente desde su vivienda en Esquina hasta la estancia El Curupí, un trayecto de aproximadamente 18 kilómetros, y luego debía recorrer a caballo otras dos o tres horas. En la escuela asistían ocho alumnos.

La última comunicación conocida de la docente fue el 7 de octubre, a las 20.45, cuando envió un audio a su nuera en el que describió problemas con el suministro de agua y el deterioro del edificio escolar. La familia denunció su desaparición el 15 de octubre, ocho días después de esa comunicación.

Según la información difundida sobre la causa, Godoy había presentado en agosto un planteo ante el Consejo General de Educación de Corrientes por las condiciones edilicias. Entre los problemas denunciados figuraban bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos, libros mojados y basura acumulada. Debido al estado del establecimiento, la docente no podía quedarse a dormir allí y pasaba la noche en la vivienda de una mujer que residía cerca de la escuela.

Encontraron el cuerpo tras 21 días de búsqueda

El cuerpo de Godoy fue hallado el miércoles 28 de octubre, semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. El operativo de búsqueda había involucrado a cerca de un centenar de policías, drones y helicópteros.

Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense para la autopsia. La Fiscalía continúa con las medidas de prueba para establecer las circunstancias de la muerte. Entre las hipótesis investigadas se encuentra la posibilidad de un ataque sexual previo, aunque esa línea todavía debe ser corroborada por las pericias.

Hay cinco detenidos por el crimen

La causa tiene cinco personas detenidas con prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. Cuatro están vinculadas a la investigación por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en verla; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres fueron imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una imputación por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron prendas quemadas en una tapera vinculada a Zarza, además de ropa, calzado y otros elementos en domicilios de los imputados. Esos objetos serán sometidos a pericias, incluidas pruebas genéticas, para determinar si tienen relación con la víctima.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La Fiscalía también analiza comunicaciones, declaraciones testimoniales y otros elementos incorporados al expediente.

La familia cuestiona la investigación

Adán, uno de los hijos de Godoy, cuestionó la línea investigativa de la Fiscalía y vinculó la desaparición con las denuncias que su madre había realizado sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos escolares. Según declaraciones recogidas por medios correntinos, sostuvo que no hubo un hecho puntual que justificara concentrar la investigación en la hipótesis actual.

Por su parte, los fiscales indicaron que continúan trabajando para esclarecer el crimen y que no descartan distintas hipótesis mientras avanzan las pericias.

Con la adhesión del CEDEMS en Jujuy y la convocatoria nacional de CTERA, los gremios docentes buscan mantener visible el caso de Nancy Godoy y reclamar justicia, además de exigir condiciones de trabajo seguras para quienes ejercen la docencia en todo el país.