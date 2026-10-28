AUH en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento y cómo consultar la fecha de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2026. La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una actualización del 1,93%, de acuerdo con la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Con el incremento, el monto general de la AUH llegará a $159.611 por hijo. Sin embargo, los titulares recibirán mensualmente el 80% de ese importe, debido a la retención que realiza ANSES hasta que se acredite el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo, con el incremento previsto para noviembre, son los siguientes:

La retención del 20% se abona posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos mediante la Libreta AUH.

Estos montos corresponden a la asignación y no incluyen posibles pagos adicionales, como la Prestación Alimentar, que se liquida según la situación de cada familia.

Calendario de pagos de AUH en noviembre: fecha por fecha

ANSES estableció que los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre y finalizarán el miércoles 25. El cronograma se organiza según el último número del DNI de cada titular.

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

El mismo calendario corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a las asignaciones familiares por hijo del sistema SUAF, según el cronograma difundido para noviembre.

Calendario de AUH.

Cómo consultar la fecha de cobro de AUH en ANSES

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde los canales digitales de ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.anses.gob.ar.

Acceder a Mi ANSES.

Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Consultar las liquidaciones y los datos correspondientes al cobro de la prestación.

También se puede acceder desde la aplicación Mi ANSES. La información de la liquidación de noviembre estará disponible cuando el organismo habilite los datos correspondientes al período.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

ANSES mantiene el sistema mediante el cual abona mensualmente el 80% del valor de la asignación y acumula el 20% restante.

Para acceder al monto retenido, los titulares deben acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes, de acuerdo con los requisitos vigentes.

De esta manera, las familias que reciben la AUH tendrán en noviembre un aumento del 1,93% y podrán conocer su fecha de acreditación según la terminación del documento.