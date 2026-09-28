Calendario ANSES de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, q ue contempla a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI y tendrán modificaciones en algunas fechas por el calendario de días no laborables.

Además, las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre una actualización del 1,66% . De esta manera, la jubilación mínima será de $435.748,51 , mientras que quienes estén alcanzados por el bono previsional de $70.000 llegarán a un total de $505.748,51 .

Para quienes perciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo , el cronograma previsto es:

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tendrán un calendario más corto, agrupado de a dos terminaciones de documento:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El haber máximo para octubre se ubica en $2.932.174,86.

AUH: cuándo se cobra en octubre de 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) seguirá un esquema de pagos de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma publicado para octubre coincide con las fechas de quienes perciben jubilaciones mínimas.

DNI 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI 6: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI 9: 22 de octubre.

En el caso de la AUH, mensualmente se acredita el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento y presentación de la Libreta AUH.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre

Con la actualización de octubre, los principales valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera: la jubilación mínima será de $435.748,51 y llegará a $505.748,51 con el bono de $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,80 y, sumando el bono completo, alcanzará los $418.598,80. Por su parte, las PNC por invalidez o vejez alcanzarán un haber de $305.023,95, que con el bono llegará a $375.023,95.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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