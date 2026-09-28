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28 de septiembre de 2026 - 13:14
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Calendario ANSES de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones según el DNI

El calendario de ANSES de octubre comenzará en los primeros días del mes. Jubilaciones y AUH se pagarán según la terminación del documento.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Calendario ANSES de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones según el DNI

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Además, las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre una actualización del 1,66%. De esta manera, la jubilación mínima será de $435.748,51, mientras que quienes estén alcanzados por el bono previsional de $70.000 llegarán a un total de $505.748,51.

Cuándo cobran los jubilados con la mínima

Para quienes perciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, el cronograma previsto es:

  • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que cobran más que la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tendrán un calendario más corto, agrupado de a dos terminaciones de documento:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El haber máximo para octubre se ubica en $2.932.174,86.

AUH: cuándo se cobra en octubre de 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) seguirá un esquema de pagos de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma publicado para octubre coincide con las fechas de quienes perciben jubilaciones mínimas.

  • DNI 0: 8 de octubre.
  • DNI 1: 9 de octubre.
  • DNI 2: 13 de octubre.
  • DNI 3: 14 de octubre.
  • DNI 4: 15 de octubre.
  • DNI 5: 16 de octubre.
  • DNI 6: 19 de octubre.
  • DNI 7: 20 de octubre.
  • DNI 8: 21 de octubre.
  • DNI 9: 22 de octubre.

En el caso de la AUH, mensualmente se acredita el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento y presentación de la Libreta AUH.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre

Con la actualización de octubre, los principales valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera: la jubilación mínima será de $435.748,51 y llegará a $505.748,51 con el bono de $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,80 y, sumando el bono completo, alcanzará los $418.598,80. Por su parte, las PNC por invalidez o vejez alcanzarán un haber de $305.023,95, que con el bono llegará a $375.023,95.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consultar Mi ANSES

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