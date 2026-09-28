lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 08:11
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por tormentas para Jujuy este lunes y martes. Se espera que algunas sean intensas.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta amarilla por lluvias en Jujuy&nbsp;

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 

Lee además
Jujuy nublado
Jujuy.

Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas
Paso de Jama.
Jujuy.

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

El aviso estará vigente durante la tarde y la noche del lunes y también el martes; y anticipa fenómenos que podrían desarrollarse con intensidad en períodos cortos. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas para lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Jujuy. De acuerdo con el reporte oficial actualizado este lunes 28 de septiembre, la advertencia alcanza a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según la línea de tiempo del SMN, el nivel amarillo regirá durante la tarde y la noche de este lunes 28 y se extenderá durante las primeras horas del martes 29. Para el resto de la jornada del martes y el miércoles 30, el organismo mantiene el nivel verde en las zonas incluidas en el reporte.

Granizo y ráfagas de más de 60 km/h

El fenómeno no estará limitado únicamente a la lluvia.

El área será afectada por tormentas aisladas y algunas podrían ser localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por:

  • abundante precipitación en cortos períodos;
  • frecuente actividad eléctrica;
  • posible caída de granizo;
  • ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h.

Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

El alerta fue emitido este domingo 27 de septiembre y forma parte del Sistema de Alerta Temprana del SMN, que actualiza los avisos de acuerdo con la evolución de cada fenómeno.

De más de 36°C a una tarde de tormentas

El cambio será importante porque llegará inmediatamente después de uno de los días más calurosos de las últimas semanas. Este domingo, Jujuy atravesó una jornada con temperaturas superiores a los 36°C, mientras que en algunos sectores del Ramal los registros fueron todavía más elevados.

El lunes comenzará todavía con temperaturas altas. Sin embargo, con el paso de las horas aumentará la inestabilidad y la tarde será el período clave para el desarrollo de las tormentas. La combinación de aire cálido, humedad y el avance de condiciones más inestables marcará el quiebre de la seguidilla de jornadas calurosas.

Las lluvias traerán un fuerte descenso de temperatura

Después de las tormentas también llegará un marcado alivio térmico. El lunes todavía podría presentar valores superiores a los 30°C antes de la llegada de las precipitaciones. Para el martes, en cambio, la máxima rondaría los 22°C.

La diferencia con los registros de este domingo podría acercarse así a los 14°C en apenas 48 horas. La inestabilidad podría continuar durante el martes, mientras que miércoles y jueves se presentarían mucho más frescos que el fin de semana.

El mal tiempo también alcanza otras zonas del país

Jujuy no será la única región atravesada por un escenario de inestabilidad. El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene un seguimiento permanente de tormentas, lluvias, vientos y otros fenómenos en todo el territorio nacional. Durante este domingo y el comienzo de la semana, el mapa muestra diferentes áreas alcanzadas por advertencias meteorológicas.

El avance de estas condiciones hacia el norte será uno de los factores a seguir durante las próximas horas, con Jujuy incorporándose desde el lunes a las áreas bajo alerta.

Qué hacer durante una tormenta fuerte

Ante un alerta amarillo, es importante seguir las actualizaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad.

Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica y no circular por calles, ríos, arroyos o sectores que puedan acumular agua rápidamente.

También es importante mantener despejados desagües y canaletas y contar con elementos básicos ante una eventual interrupción del servicio eléctrico.

Después de una jornada marcada por el calor extremo, Jujuy se prepara ahora para un lunes completamente diferente: tormentas, posible granizo, fuertes ráfagas y el comienzo de un marcado descenso de temperatura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Calor extremo en Jujuy: cientos de jujeños buscaron alivio en Yala

Rige alerta amarilla para este domingo en Jujuy: qué zonas estarán afectadas

Lo que se lee ahora
Accidente en av. Bolivia: un joven resultó herido durante el traslado de una carroza
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Este domingo la máxima en San Salvador de Jujuy rondó los 36°C. (Foto ilustrativa)
SMN.

Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Juuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Accidente en av. Bolivia: un joven resultó herido durante el traslado de una carroza
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

FNE 2026. Las carrozas regresan a los establecimientos educativos  video
Jujuy.

FNE 2026: las carrozas dejan Ciudad Cultural y y la fiesta sigue en el interior

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel