Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

El último domingo de septiembre llegó con calor intenso a Jujuy. En San Salvador de Jujuy el termómetro alcanzó alrededor de los 36°C durante la tarde, mientras que en sectores del Ramal las temperaturas fueron todavía superiores: en Libertador General San Martín la máxima prevista alcanzaba los 39°C. Pero el calor tiene fecha de vencimiento.

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El pronóstico extendido muestra un cambio importante a partir del lunes 28 , cuando aumentará la nubosidad y comenzarán a crecer las probabilidades de tormentas. Desde el martes, además, se producirá un fuerte descenso de temperatura que podría llevar las máximas a valores cercanos a los 20°C.

San Salvador de Jujuy transitó este domingo una jornada prácticamente veraniega en pleno inicio de la primavera.

San Salvador de Jujuy atraviesa uno de los días más calurosos de la semana. El lunes comenzará el cambio y desde el martes las máximas caerán más de 10 grados.

La máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional fue de 36°C , con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, humedad baja y prácticamente sin posibilidades de precipitaciones durante buena parte del día.

Durante la tarde, las condiciones de calor también estuvieron acompañadas por un escenario delicado para los incendios forestales. Organismos provinciales mantenían este domingo un nivel extremo de riesgo debido a las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y el viento.

¿Cuándo llegan las lluvias?

El primer cambio aparecerá este lunes 28 de septiembre.

El pronóstico del SMN anticipa un aumento de la inestabilidad durante la segunda mitad de la jornada, con probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70% durante la tarde y la noche.

Además, se encuentra vigente una advertencia amarilla por tormentas para el lunes, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

También podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros de precipitación acumulada, con valores superiores de manera puntual. La temperatura, sin embargo, todavía se mantendrá elevada: el pronóstico difundido durante la mañana ubicaba la máxima en torno a los 33°C. Es decir: el lunes todavía hará calor, pero será el día de transición.

El martes llega el verdadero descenso

El cambio más marcado se sentirá el martes 29 de septiembre. Después de los 36°C del domingo y los más de 30°C previstos para el lunes, la máxima caerá a aproximadamente 22°C, con una mínima cercana a los 15°C, según el pronóstico extendido del SMN.

También continuará la inestabilidad, con probabilidades de tormentas de entre 40% y 70% durante distintos momentos de la jornada. En apenas 48 horas, la diferencia entre la máxima del domingo y la del martes será de alrededor de 14 grados.

Miércoles y jueves, con máximas de apenas 21°C

El alivio del calor no será solamente de un día.

Para el miércoles 30 se prevé una máxima cercana a 21°C y una mínima de 14°C, todavía con posibilidades de precipitaciones durante la primera parte de la jornada. El jueves 1 de octubre mantendrá condiciones similares: máxima de aproximadamente 21°C y mínima cercana a los 12°C. Recién hacia el viernes y sábado comenzaría nuevamente una recuperación térmica, con máximas que podrían rondar los 27°C.

De casi 40°C a mañanas frescas en pocos días

El comportamiento del tiempo dejará así una marcada transición entre el cierre de septiembre y el inicio de octubre.

Este domingo, distintos puntos de Jujuy estuvieron bajo temperaturas muy elevadas. En Libertador General San Martín, por ejemplo, el SMN pronosticaba hasta 39°C, mientras que en la capital provincial la máxima se ubicó alrededor de 36°C.

A partir de las tormentas previstas desde el lunes, ingresará aire más fresco y las máximas caerán rápidamente. El cambio será evidente: del calor intenso del domingo a jornadas de apenas 20 a 22 grados entre martes y jueves.