San Pedro: cuatro personas resultaron heridas tras un fuerte vuelco

Un fuerte choque se registró durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en cercanías del cementerio de La Esperanza, en la zona de San Pedro de Jujuy . Un automóvil terminó volcado en medio del camino y las cuatro personas que viajaban en su interior debieron ser asistidas .

El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia del vuelco y quedó sobre la calzada, lo que motivó la intervención de efectivos policiales y personal del SAME , que acudieron para atender a los ocupantes.

De acuerdo con la información preliminar conocida durante las primeras horas de este domingo, en el automóvil viajaban cuatro personas . Todas fueron evaluadas por los equipos médicos que llegaron hasta el lugar y, en principio, las lesiones no serían de gravedad .

Hasta el momento no se difundieron las edades ni las identidades de los involucrados. Tampoco se informó oficialmente si alguno de ellos debió permanecer internado para estudios posteriores.

Investigan por qué volcó el automóvil

Uno de los puntos que todavía resta establecer es qué ocurrió en los segundos previos al accidente. Las autoridades trabajan para determinar por qué el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando cerca del cementerio de La Esperanza.

Por el momento no se informó sobre la participación de otro vehículo, ni se difundieron resultados de pericias o controles realizados a los ocupantes. La causa del vuelco continúa bajo investigación.

El vehículo quedó con importantes daños

Las primeras imágenes del lugar muestran al automóvil seriamente dañado luego del siniestro. El operativo se desplegó durante la mañana con presencia de policías y personal sanitario, mientras se realizaban las tareas necesarias para asistir a los ocupantes y ordenar el sector.

La información continúa siendo preliminar y se espera que durante las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre la mecánica del accidente y la evolución de las cuatro personas involucradas.