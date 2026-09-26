La EET Nº1 Savio de Palpalá se quedó con el primer premio en Carroza Técnica

La EET Nº 1 General Savio de Palpalá alcanzó el primer puesto en la categoría Carroza Técnica de la FNE 2026 y coronó con este reconocimiento el trabajo desarrollado por sus estudiantes y carroceros durante los meses de preparación.

La propuesta presentada por la institución se destacó por una puesta en escena basada en Dragon Ball, con una construcción que combinó elementos técnicos, movimiento y una cuidada elaboración visual para llevar a escena el reconocido universo de la serie.

FNE 2026: la EET Nº1 Savio de Palpalá se quedó con el 1er premio en Carroza Técnica El resultado fue celebrado por la comunidad educativa de la escuela, que acompañó con emoción el anuncio durante la ceremonia de premiación realizada en Ciudad Cultural.

El premio fue entregado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien participó del momento en que la institución palpaleña recibió el máximo reconocimiento de la categoría.

De esta manera, la EET Nº 1 General Savio sucede en lo más alto a la EET Nº 1 “Escolástico Zegada”, que había obtenido el primer puesto en Carrozas Técnicas durante la edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El reconocimiento representa el cierre de meses de trabajo para los estudiantes y carroceros de Palpalá, que celebraron en Ciudad Cultural el resultado de una propuesta que combinó creatividad y recursos técnicos en una nueva edición de la tradicional fiesta estudiantil jujeña. Categoría Carroza Técnica en la FNE 2026 1- EET Nº 1 General Savio 2- EET N°1 Escolástico Zegada 3 - EET de Monterrico 4 - EET de Perico Samuel Luna

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