Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán: venta de entradas y opciones online para visitantes

Gimnasia de Jujuy ya tiene todo listo para un nuevo compromiso de la Primera Nacional. Este sábado comenzó la venta anticipada de entradas para el encuentro ante San Martín de Tucumán , que se disputará mañana domingo desde las 21 en el estadio 23 de Agosto. La modalidad de compra será diferente para los hinchas locales y visitantes.

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Los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy pueden adquirir sus entradas de manera anticipada este sábado, de 10 a 13 , en la sede del club ubicada sobre calle Humahuaca.

El expendio anticipado está destinado exclusivamente a la parcialidad local y contempla un beneficio para quienes abonen en efectivo . Además, las boleterías volverán a habilitarse el domingo, día del partido, desde las 17 horas .

El encuentro corresponde a la fecha 31 de la Primera Nacional y se jugará en el estadio 23 de Agosto desde las 21.

Cómo comprar las entradas para los visitantes

Por su parte, los hinchas de San Martín de Tucumán tienen habilitada una modalidad de compra online para acompañar al equipo en Jujuy.

Las localidades para el sector visitante se adquieren a través de la plataforma web habilitada para el encuentro. La Popular Visitante tiene un valor de $35.000, mientras que la entrada para menores cuesta $20.000.

Para completar la operación se deben cargar los datos del comprador y de las personas que asistirán al estadio. El pago se realiza mediante Mercado Pago. La Gaceta

Los simpatizantes tucumanos deberán ingresar por calle Humahuaca y presentar obligatoriamente el DNI físico para el control correspondiente. Las puertas para el público visitante se abrirán a las 19.

Gimnasia y San Martín, con todo listo

El duelo entre el Lobo jujeño y el Santo tucumano será uno de los encuentros destacados de la fecha 31. Gimnasia buscará hacerse fuerte como local ante un San Martín que llegará acompañado por sus hinchas.

De esta manera, ya está en marcha la venta de entradas para el partido Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán, con expendio presencial para el público local y compra online para los visitantes.