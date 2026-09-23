Gimnasia de Jujuy ya tiene árbitro para el clásico ante San Martín de Tucumán

Bruno Amiconi.

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro para el clásico frente a San Martín de Tucumán, correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional, Zona B. El encargado de dirigir el encuentro será Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Matías Bianchi como asistente 1, Gonzalo Ferrari como asistente 2 y Guillermo González como cuarto árbitro.

El partido se disputará el domingo 27 de septiembre desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto, donde el equipo jujeño volverá a presentarse ante su gente en uno de los compromisos destacados de la recta final del campeonato.

Amiconi dirigirá el clásico en el 23 de Agosto La designación arbitral quedó confirmada para un encuentro que tendrá a Gimnasia como local frente al conjunto tucumano. Amiconi será la máxima autoridad del partido y contará con Bianchi y Ferrari como jueces de línea, mientras que González completará la terna como cuarto árbitro.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Martín de Tucumán. El cruce ante San Martín aparece en un momento importante para el equipo conducido por Hernán Pellerano, que llega después de empatar 1 a 1 frente a Deportivo Maipú en Mendoza y continúa ubicado entre los primeros puestos de la Zona B.

Gimnasia buscará sumar nuevamente en casa para mantenerse en la pelea y no perder terreno respecto de Tristán Suárez, líder del grupo. Por qué el partido se juega el domingo La programación del encuentro quedó condicionada por las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El viernes por la noche, el estadio 23 de Agosto será escenario de la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes y del show de Tan Biónica. Por ese motivo, el clásico entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán fue fijado para el domingo 27 a las 21, en el mismo escenario.

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