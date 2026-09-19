Varela y la recta final de Gimnasia de Jujuy: "Quedan siete partidos y serán todos complicados"

Gimnasia de Jujuy entra en la etapa decisiva del campeonato. Con siete partidos por delante, el Lobo se prepara para visitar a Deportivo Maipú en Mendoza, en un encuentro importante para sus aspiraciones de seguir peleando arriba.
En la previa, el defensor Joaquín “Cata” Varela anticipó un partido exigente. “Tenemos un lindo desafío ante un rival que se hace fuerte en casa. Sabemos de sus fortalezas y que tienen jugadores de jerarquía, por lo que nos preparamos de la mejor manera para ir a ganar”, aseguró.
Siete finales para Gimnasia
Varela remarcó que el equipo continúa trabajando para mejorar su funcionamiento. “Estamos puliendo aspectos de nuestro juego”, explicó y destacó que en el último encuentro hubo momentos en los que Gimnasia logró dominar, incluso jugando con un futbolista menos.
La ilusión, aseguró, sigue siendo la misma que al comienzo de la temporada. “Seguimos con la misma ilusión desde principio de año y vamos paso a paso por el objetivo que nos propusimos”, expresó.
Con la Primera Nacional entrando en su tramo decisivo, el defensor fue claro sobre lo que espera para las próximas semanas: “Nos quedan siete partidos, el que tenemos enfrente es muy complicado y será así hasta fin de año”.
Varela también destacó la paridad de la categoría y consideró que Gimnasia no debe especular con los resultados de sus rivales.
“Todos llegan al final peleando por algo y son pocos los que no pelean por nada. Debemos centrarnos en nosotros mismos e ir partido a partido”, sostuvo.
El primer desafío será en Mendoza. “Este partido con Maipú será el primer escalón que tenemos para seguir creciendo de cara al final del torneo”, cerró el defensor.
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