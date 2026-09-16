Maximiliano Macheroni dirige Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú: historial del árbitro

Gimnasia de Jujuy visitará este fin de semana a Deportivo Maipú por la Fecha 30 de la Primera Nacional, con Maximiliano Macheroni como árbitro del encuentro. El Lobo buscará seguir prendido en la pelea por la cima de la Zona B, mientras que el juez volverá a dirigir a ambos equipos después de haber estado una vez con cada uno durante el torneo 2026.

Deportes. Gimnasia de Jujuy venció a Rafaela y volvió a la punta de la Primera Nacional

La terna arbitral se completará con Hernán Vallejos como asistente 1, Guillermo Yacante como asistente 2 y Nelson Bejas como cuarto árbitro.

Macheroni dirigió un total de 20 partidos en lo que va de la Primera Nacional. Entre ellos aparece un encuentro de Gimnasia de Jujuy ante Almagro y otro de Deportivo Maipú frente a Atlanta.

En esos 20 partidos mostró 90 tarjetas amarillas, además de una segunda amarilla y dos rojas directas. También sancionó nueve penales.

Los números dejan un promedio de 4,5 tarjetas amarillas por partido. En cuanto a las expulsiones, registra una segunda amarilla cada 20 encuentros y una roja directa cada 10 partidos. Además, sancionó un promedio de un penal cada 2,2 encuentros.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú

El partido entre Gimnasia de Jujuy y el Botellero se disputará este domingo 20 de septiembre en el estadio “Omar Higinio Sperdutti” desde las 16:30 horas.

El equipo de Hernán Pellerano viene de conseguir una victoria importante ante Atlético Rafaela el pasado domingo. Con este resultado, el Lobo se ubica en la segunda posición de la tabla con la misma cantidad de puntos que Tristán Suárez. Por su parte, Maipú empató en la última fecha contra Almagro y actualmente se encuentra octavo en la tabla de posiciones con 40 puntos.