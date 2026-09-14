Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la victoria

Gimnasia de Jujuy consiguió una importante victoria por 2-1 ante Atlético Rafaela y escaló hasta la segunda posición de la Zona B con 52 puntos. El equipo dirigido por Hernán Pellerano quedó con las mismas unidades que Tristán Suárez y en la próxima fecha enfrentará a Deportivo Maipú.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones Con el triunfo ante Atlético Rafaela, el Lobo llegó a 52 puntos y se ubicó en el segundo lugar. Si bien tiene las mismas unidades que Tristán Suárez, el Lechero se mantiene en la primera posición por diferencia de gol.

Además, el empate de Temperley ante Patronato favoreció al conjunto jujeño, que logró subir un puesto en la Zona B de la Primera Nacional.

Los primeros ocho de la tabla de posiciones Tristán Suárez: 52 puntos Gimnasia de Jujuy: 52 puntos Temperley: 50 puntos Atlanta: 48 puntos Gimnasia y Tiro: 45 puntos Midland: 44 puntos San Martín de San Juan: 41 puntos Deportivo Maipú: 40 puntos Cuándo juega Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Maipú Por la Fecha 30, Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Maipú el domingo 20 de septiembre desde las 15:30 horas, en el Estadio Omar Higinio Sperdutti.

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