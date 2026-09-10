Un jujeño deja la Liga Profesional y será rival de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

El volante jujeño dejó de ser jugador de Estudiantes de Río Cuarto de la Liga Profesional y continuará su carrera en Atlanta , uno de los equipos que pelea en los puestos de arriba de la Zona B de la Primera Nacional con Gimnasia de Jujuy .

Se trata de Francisco Romero, mediocampista central, de 27 años , firmó contrato con el Bohemio hasta diciembre de 2026 y vuelve así a una categoría que conoce bien, con un nuevo desafío deportivo y con la particularidad de que ahora será rival directo de Gimnasia de Jujuy.

Romero venía siendo parte del plantel de Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional y había sido titular en las primeras cinco fechas del Torneo Clausura. Sin embargo, su ciclo en el conjunto cordobés llegó a su fin y continuará la temporada en Buenos Aires.

El vínculo de Romero con Estudiantes de Río Cuarto fue importante a lo largo de los últimos años. En el club superó los 100 partidos oficiales y se consolidó como una pieza habitual en el mediocampo.

A comienzos de 2026 había regresado a la institución luego de una experiencia en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Deportes Limache. Ese regreso, sin embargo, duró pocos meses. Ahora su carrera volverá a cambiar de rumbo con la llegada a Atlanta, equipo que se mantiene entre los protagonistas del campeonato.

Francisco Romero se sumó a Atlanta

Atlanta, otro rival en la pelea de Gimnasia de Jujuy

La incorporación también tiene un condimento especial para el fútbol jujeño. Atlanta marcha cuarto en la Zona B de la Primera Nacional y se encuentra en plena pelea por los puestos de ascenso. En ese mismo grupo compite Gimnasia de Jujuy, por lo que Romero pasará a formar parte de uno de los rivales directos del Lobo en el tramo decisivo del campeonato.

El volante aportará experiencia, conocimiento de la categoría y una trayectoria que incluye más de un centenar de encuentros con Estudiantes de Río Cuarto. Con su llegada al Bohemio, Francisco Romero inicia una nueva etapa y suma otro capítulo a una carrera que lo llevó del fútbol argentino al chileno y ahora nuevamente a la Primera Nacional.