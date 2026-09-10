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10 de septiembre de 2026 - 17:02
Fútbol.

Un jujeño deja la Liga Profesional y será rival de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

El volante jujeño se fue de la Liga Profesional y se sumó a un rival directo de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un jujeño deja la Liga Profesional y será rival de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Un jujeño deja la Liga Profesional y será rival de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

El volante jujeño dejó de ser jugador de Estudiantes de Río Cuarto de la Liga Profesional y continuará su carrera en Atlanta, uno de los equipos que pelea en los puestos de arriba de la Zona B de la Primera Nacional con Gimnasia de Jujuy.

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Se trata de Francisco Romero, mediocampista central, de 27 años, firmó contrato con el Bohemio hasta diciembre de 2026 y vuelve así a una categoría que conoce bien, con un nuevo desafío deportivo y con la particularidad de que ahora será rival directo de Gimnasia de Jujuy.

Romero venía siendo parte del plantel de Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional y había sido titular en las primeras cinco fechas del Torneo Clausura. Sin embargo, su ciclo en el conjunto cordobés llegó a su fin y continuará la temporada en Buenos Aires.

Francisco Romero, mediocampista central de 27 años, dejo la Liga Profesional

Francisco Romero, mediocampista central de 27 años, dejo la Liga Profesional

Un nuevo cambio en la carrera del volante jujeño

El vínculo de Romero con Estudiantes de Río Cuarto fue importante a lo largo de los últimos años. En el club superó los 100 partidos oficiales y se consolidó como una pieza habitual en el mediocampo.

A comienzos de 2026 había regresado a la institución luego de una experiencia en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Deportes Limache. Ese regreso, sin embargo, duró pocos meses. Ahora su carrera volverá a cambiar de rumbo con la llegada a Atlanta, equipo que se mantiene entre los protagonistas del campeonato.

Francisco Romero se sumó a Atlanta

Francisco Romero se sumó a Atlanta

Atlanta, otro rival en la pelea de Gimnasia de Jujuy

La incorporación también tiene un condimento especial para el fútbol jujeño. Atlanta marcha cuarto en la Zona B de la Primera Nacional y se encuentra en plena pelea por los puestos de ascenso. En ese mismo grupo compite Gimnasia de Jujuy, por lo que Romero pasará a formar parte de uno de los rivales directos del Lobo en el tramo decisivo del campeonato.

El volante aportará experiencia, conocimiento de la categoría y una trayectoria que incluye más de un centenar de encuentros con Estudiantes de Río Cuarto. Con su llegada al Bohemio, Francisco Romero inicia una nueva etapa y suma otro capítulo a una carrera que lo llevó del fútbol argentino al chileno y ahora nuevamente a la Primera Nacional.

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