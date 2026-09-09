Por primera vez desde su sanción, se aplicó en Jujuy la ley que permite recuperar inmuebles vinculados al fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes.

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La primera intervención se realizó sobre una propiedad ubicada en Alto Comedero que, según dieron a conocer, funcionaba como punto de venta de drogas. Tras la actuación judicial, el inmueble quedó a disposición del Estado provincial, que deberá analizar qué destino se le dará.

La normativa fue impulsada en la Legislatura de Jujuy por el diputado provincial Adriano Morone y contempla distintas medidas sobre propiedades relacionadas con actividades de narcomenudeo, de acuerdo con las características y la situación jurídica de cada caso.

Luego de la intervención, el Gobierno provincial deberá evaluar las alternativas para determinar qué función tendrá la propiedad recuperada. “En esta casa vendían droga y hoy, por primera vez, estamos viendo cómo una ley que impulsamos y aprobamos en la Legislatura se convierte en una herramienta concreta para recuperar los espacios que el narcotráfico ocupa en nuestros barrios” , señaló Morone.

El diputado sostuvo que el objetivo de la normativa es que los lugares utilizados para este tipo de delitos puedan dejar de cumplir esa función y eventualmente ser destinados a otros usos. “Lo importante es que un lugar que estaba vinculado a la venta de drogas deja de estar al servicio del delito y pasa a estar a disposición de la comunidad. Ahora corresponde analizar qué destino puede tener y cómo podemos hacer para que ese espacio vuelva a ser útil para los vecinos”, expresó.

Aplicaron por primera vez en Jujuy la ley para recuperar inmuebles vinculados al narcotráfico

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Según explicó Morone, la normativa contempla medidas tanto sobre las personas involucradas en la comercialización de estupefacientes como sobre los inmuebles utilizados para esa actividad.

“Una ley tiene verdadero sentido cuando se aplica y transforma una realidad. Hoy estamos dando un paso más: no solamente perseguir a quienes venden droga, sino también recuperar los espacios que el narcotráfico ocupa y devolverlos a la comunidad”, concluyó el legislador.