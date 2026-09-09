Construyen casas recicladas para perros y planean enseñar a replicarlas en barrios de Jujuy

Camila, Lucía y Francisco, alumnos del Colegio Los Lapachos, crearon ECOLITAS , una iniciativa que transforma materiales reciclados en refugios para perros en situación de calle. Además de construir las casas, los estudiantes planean ofrecer talleres para que la propuesta pueda replicarse en diferentes barrios de Jujuy.

En diálogo con TodoJujuy , los jóvenes explicaron que el proyecto nació a partir de un concurso organizado por la Universidad Católica de Córdoba, centrado en el cuidado de la “casa común” . Frente a esa consigna, decidieron trabajar sobre dos problemáticas que les preocupan: la cantidad de materiales que se desechan y la situación de los animales que no tienen un hogar.

“Decidimos darle un doble impacto porque los animales de la calle también necesitan un hogar” , explicaron.

Los tres estudiantes comparten su interés por el cuidado de los perros. Con el acompañamiento del profesor José Moreno, comenzaron a pensar una propuesta ambiental que también pudiera ofrecer una respuesta concreta a los animales expuestos al frío y la lluvia.

En años anteriores se habían presentado iniciativas vinculadas con huertas y otras acciones ambientales, pero los alumnos observaron que los animales en situación de calle no habían sido incluidos. “Nos encantan los perros a los tres. Estábamos pensando qué podíamos hacer para ayudar a la casa común y fue lo primero que se nos ocurrió”, contaron.

Qué materiales utilizan para construir los refugios

Las casas se fabrican con botellas, cartón, sachets y bolsas de alimento. Gran parte de los materiales fue reunida dentro del colegio, aunque también recibieron ayuda de compañeros y empresas, y recorrieron quioscos y confiterías para solicitar envases descartados.

Las botellas fueron el elemento más difícil de conseguir. Antes de utilizarlas, los estudiantes las lavan y las cierran con sus respectivas tapas para darles mayor rigidez. Después las unen con cinta y silicona, y las refuerzan con cartón para formar las paredes laterales y la parte posterior del refugio.

Según explicaron, las casitas tienen un costo bajo porque la mayor parte de sus componentes proviene de materiales reutilizados. Los principales gastos corresponden a la silicona y los elementos necesarios para unir las piezas.

Los estudiantes enseñarán a fabricar las casitas

El grupo ya terminó su primer refugio, que será utilizado como modelo en los talleres. La intención es enseñar el procedimiento para que otras personas puedan construir nuevas casas y llevar la propuesta a diferentes sectores de la provincia. “Nuestra idea es que la gente pueda replicarla porque es muy fácil de hacer y tiene un costo muy bajo”, destacaron.

El primer taller está previsto para este viernes a las 17 en el nivel secundario del Colegio Los Lapachos, en el barrio La Viña. Los alumnos también crearon un canal de YouTube llamado ECOLITAS, donde compartirán el desarrollo de la iniciativa.

Proyectan construir hasta cinco refugios

Con los materiales reunidos, Camila, Lucía y Francisco esperan fabricar entre cuatro y cinco casas. Una de ellas sería destinada a vecinas de Alto Comedero que participarán del taller, mientras que las restantes se entregarán de acuerdo con las necesidades que planteen los asistentes.

Los estudiantes explicaron que el contacto con protectoras y referentes barriales les permitió conocer con mayor profundidad la situación de los animales. “Nos contaron que hay mucho maltrato animal, que hay mucha gente que deja animales en la calle y que necesitan que los jóvenes intervengan y participen”, relataron.

Aunque inicialmente creyeron que implementar la iniciativa sería sencillo, encontraron dificultades para conseguir materiales, coordinar entrevistas y establecer vínculos con distintas organizaciones. Sin embargo, continuaron trabajando con el respaldo de docentes, compañeros y vecinos para que ECOLITAS pueda crecer y llegar a otros barrios de Jujuy.