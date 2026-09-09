Jujeños unirán Humahuaca y Orán con una cabalgata para homenajear al General Arias

Desde hace 28 años, una cabalgata atraviesa de Humahuaca a Orán en Salta con un objetivo que va mucho más allá del recorrido a caballo: mantener viva la memoria del general Manuel Eduardo Arias y transmitir su historia a las nuevas generaciones.

Facundo Giubergia , uno de los organizadores de la marcha, explicó que la iniciativa fue impulsada originalmente por el gaucho peraleño Pablo Burgos y continúa realizándose cada año siguiendo el trayecto que hizo Arias desde Humahuaca hacia Orán. “Después de la Batalla de Humahuaca él hace el cruce con todos los prisioneros a Orán y ese es el camino que nosotros año a año evocamos, con el frío y con el viento”, relató.

La propuesta busca especialmente que niños y jóvenes conozcan el papel que tuvo Manuel Eduardo Arias durante las luchas por la Independencia. “La intención es que nuestros niños y nuestros jóvenes lo tomen al general como nuestro héroe provincial . Así como Belgrano, Güemes o San Martín, nosotros tenemos un jujeño que hizo plenamente la defensa”, expresó Giubergia.

El organizador destacó particularmente la Batalla de Humahuaca, episodio que definió como un hito dentro del proceso independentista y en el que Arias tuvo un papel central. “La Batalla de Humahuaca es un hito fundamental dentro de la Independencia y la llevó adelante él, solo con 150 hombres . Eso es lo que nosotros en 28 años de cabalgata tratamos de llevar adelante”, señaló.

El recorrido permite además experimentar las mismas características geográficas y climáticas que enfrentaron quienes atravesaron esa zona hace más de dos siglos. Los participantes cruzan la Abra del Zenta durante las primeras horas de la mañana, soportan las bajas temperaturas de altura y posteriormente encuentran un escenario completamente diferente al descender hacia Orán, con calor y otras condiciones propias de las Yungas.

Giubergia destacó que muchos jóvenes comienzan la travesía sin conocer en profundidad la historia del general Arias y terminan los seis días con una mirada diferente. “Cuando salen de la cabalgata primero no conocen, pero cuando vuelven saben quién es el general Arias, qué hizo y por qué lo hizo”, afirmó.

El objetivo de acercar al general Arias a las escuelas

Uno de los deseos de quienes impulsan esta actividad es lograr una mayor presencia de Manuel Eduardo Arias dentro de la enseñanza de la historia jujeña. “Me parecería importantísimo que nuestro general sea estudiado por nuestros niños”, sostuvo Giubergia.

Arias nació en Humahuaca y tuvo una participación destacada en la defensa del territorio frente a las fuerzas realistas. Murió el 16 de junio de 1822, en el contexto de los conflictos internos de la época. Para los organizadores, recuperar su figura representa también una forma de fortalecer la identidad histórica de Jujuy.

“Nosotros tenemos una realidad, un héroe, el guerrero del Zenta”, expresó Giubergia, quien además recordó que Arias, a diferencia de otros protagonistas de la Independencia, no cuenta con una tumba conocida.

Las escuelas de Humahuaca, parte de la experiencia

La cabalgata también tiene contacto con distintas comunidades e instituciones educativas durante su recorrido. Giubergia destacó especialmente las imágenes que dejó este año el paso por las escuelas de Humahuaca, donde los niños recibieron a los jinetes vestidos con ponchos y trajes tradicionales.

“Ver a los chiquitos vestidos con sus ponchitos, con sus trajes de cholita y con sus sombreritos, la verdad que nos motivó a más”, recordó. Este año fueron alrededor de 45 centauros los que formaron parte de una travesía que, después de casi tres décadas, continúa recorriendo caminos históricos para que la memoria del general Manuel Eduardo Arias siga pasando de generación en generación.