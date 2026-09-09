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9 de septiembre de 2026 - 12:27
NOA.

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

El movimiento de magnitud 5,1 tuvo epicentro en Catamarca y fue percibido en localidades de Salta y también en San Miguel de Tucumán.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles por la mañana una zona del Noroeste argentino. El movimiento tuvo epicentro en Catamarca y fue percibido en distintas localidades de Salta y también en San Miguel de Tucumán, donde algunos vecinos alcanzaron a sentirlo.

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El movimiento se registró minutos después de las 7 de la mañana y tuvo una profundidad muy baja, una característica que favoreció que pudiera ser percibido con claridad en localidades cercanas al epicentro.

Los reportes difundidos durante la mañana ubicaron el epicentro en territorio de Catamarca, en la zona cercana a Antofagasta de la Sierra y Cafayate. Informes preliminares consignaron una profundidad de entre 6 y 10 kilómetros.

En Salta, el temblor fue advertido especialmente en el Valle Calchaquí. Hubo reportes desde Cafayate, San Carlos, Angastaco, Animaná y Jasimaná, entre otras localidades.

Cafayate fue uno de los puntos donde el movimiento se sintió con mayor intensidad. También fue percibido en Molinos y, de manera más leve, en la ciudad de Salta.

También se sintió en Tucumán

El alcance del fenómeno llegó además hasta San Miguel de Tucumán. Allí el movimiento alcanzó una intensidad III en la escala Mercalli Modificada y fue percibido de manera débil por algunas personas, principalmente aquellas que se encontraban en reposo o en pisos altos.

Por su ubicación y alcance, el episodio tuvo impacto en distintos puntos de Catamarca, Salta y Tucumán, convirtiéndose en uno de los movimientos sísmicos más perceptibles de los últimos días en esta zona del país.

Una seguidilla de temblores en la región

El sismo se produjo en medio de una importante actividad sísmica registrada durante los últimos días en el Valle Calchaquí y sectores cercanos.

Según los reportes difundidos en Salta, desde el sábado se contabilizaron más de 20 movimientos, aunque el registrado este miércoles por la mañana fue uno de los de mayor magnitud y el que más claramente percibieron los vecinos.

La sucesión de episodios mantiene la atención sobre una región en la que los organismos especializados continúan realizando el seguimiento de la actividad sísmica.

No se reportaron daños ni personas heridas

Hasta el momento, no se informaron personas heridas ni daños materiales importantes como consecuencia del sismo. Tampoco se reportaron evacuaciones ni situaciones de emergencia vinculadas directamente con el movimiento.

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