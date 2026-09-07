Tembló en Salta: un sismo de magnitud 4 sorprendió este lunes. 

Un fuerte temblor sorprendió a Salta durante la tarde de este lunes 7 de septiembre. El fenómeno se produjo exactamente a las 14:09:31 y alcanzó una magnitud de 4, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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Salta registró un nuevo movimiento sísmico durante la tarde de este lunes 7 de septiembre . El temblor ocurrió a las 14:09:31 y tuvo una magnitud de 4 , según los primeros datos publicados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) .

El epicentro del temblor se localizó en una zona cercana a Hualfín , según los primeros datos del INPRES. El punto de origen del movimiento se ubicó 156 kilómetros al sudoeste de Salta Capital , 165 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán y apenas 13 kilómetros al sudoeste de Hualfín .

Entre los datos preliminares difundidos por el INPRES se encuentra la profundidad a la que se originó el movimiento. El organismo indicó que el sismo tuvo lugar a 95 kilómetros de profundidad y se registró a las 14:09:31, hora argentina . En el horario internacional, el fenómeno quedó asentado a las 17:09 GMT .

El epicentro se ubicó en una zona cercana al límite provincial entre Salta y Catamarca, aunque por su proximidad también alcanzó a quedar relativamente cerca de Tucumán. Según los primeros datos, el punto donde se originó el movimiento se encontraría en las inmediaciones de Cafayate y Angastaco.

Los datos difundidos inicialmente por el INPRES podrían sufrir modificaciones durante las próximas horas, una vez que finalice el análisis sismológico del movimiento. Hasta el momento, no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo.

Temblor en Salta: este domingo también se movió todo en la provincia

La provincia de Salta registró varios movimientos sísmicos en los últimos días. El INPRES informó que durante el fin de semana fueron detectados distintos temblores, con magnitudes y profundidades variables. La actividad continúa bajo monitoreo del organismo especializado.

Salta volvió a registrar actividad sísmica este domingo. Un nuevo movimiento fue detectado durante el mediodía del 6 de septiembre de 2026, con un epicentro ubicado en las coordenadas -25.721 y -66.723, según los registros disponibles.

Según la información preliminar, el epicentro del fenómeno se ubicó en una zona situada a 56 kilómetros al sudeste de Incahuasi y a 78 kilómetros al noreste de Antofagasta, de acuerdo con los datos registrados.

El evento sísmico fue registrado exactamente a las 12:41:14, hora local, mientras que en horario GMT el registro correspondió a las 15:41:14.

En cuanto a sus características, el fenómeno presentó una magnitud de 3 grados y se produjo a una profundidad estimada de 31 kilómetros.