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7 de septiembre de 2026 - 07:00
País.

Comenzó la Novena del Milagro y las celebraciones continuarán hasta el 14 de septiembre

La Novena del Milagro comenzó este domingo en la Catedral Basílica de Salta y marcó el inicio de una de las etapas más importantes de la celebración religiosa. Durante los próximos días habrá rezos, misas y actividades para los fieles, mientras la provincia se prepara para las jornadas centrales del Milagro.

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Con el inicio de la Novena, la Catedral Basílica volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para quienes se acercan a rezar, agradecer, pedir por sus familias o simplemente participar de una tradición profundamente arraigada en la comunidad salteña.

La Novena se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre, en la previa de las jornadas centrales del Milagro. Durante estos días, la actividad religiosa se intensificará tanto dentro de la Catedral como en distintos espacios de la provincia.

¿Cuáles son los horarios de la Novena del Milagro?

Durante los días de Novena, los fieles podrán participar del tradicional rezo a las 6.30 y a las 15.30. Además, se celebrarán misas con Novena a las 11, 17, 20.30 y 22.

También habrá celebraciones sin Novena desde las 7, ampliando las posibilidades para quienes quieran acercarse a la Catedral en distintos momentos de la jornada.

La Catedral Basílica de Salta permanecerá abierta en horario corrido desde las 6 hasta las 23.45, una disposición que busca facilitar la llegada de los fieles durante todo el día.

De esta manera, quienes por cuestiones laborales o personales no puedan participar de alguna de las celebraciones principales tendrán distintas alternativas para acercarse al templo, rezar ante las imágenes o acompañar este tiempo de preparación.

El Milagro comienza a sentirse en las calles de Salta

El inicio de la Novena también marca un cambio en el movimiento de la ciudad. A medida que se acercan las fechas centrales, aumenta la presencia de peregrinos y de personas que llegan desde diferentes localidades de Salta y de otras provincias para participar de las celebraciones.

La preparación para el Milagro no se limita únicamente a la Catedral. La devoción se replica en parroquias, capillas, barrios y hogares, donde las familias también se preparan para vivir las jornadas centrales.

En los días previos al inicio de la Novena, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro recorrieron distintas comunidades de la zona norte antes de llegar a la Catedral. El recorrido incluyó la parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Caldera, Vaqueros y distintos barrios de la capital salteña.

Una tradición que se prepara para sus días centrales

El Milagro salteño representa mucho más que una celebración religiosa. Para miles de personas, es una tradición que se transmite de generación en generación y que cada año vuelve a reunir a familias, comunidades y peregrinos.

Con la Novena ya iniciada, Salta comienza a transitar la cuenta regresiva hacia las jornadas centrales. El 13 de septiembre se celebrará la solemnidad de la Virgen del Milagro, el 14 de septiembre será la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y el 15 de septiembre tendrá lugar la jornada central con la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Así, durante los próximos días, la provincia volverá a vivir una de sus expresiones de fe más importantes, con la llegada de peregrinos, celebraciones religiosas y una creciente convocatoria en torno a la Catedral Basílica.

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