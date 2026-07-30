Señor y Virgen del Milagro: "los perros no son peregrinos", alertan las protectoras de animales

Con el inicio del Tiempo del Milagro, miles de fieles de distintos puntos de la provincia de Salta ya comenzaron a organizar las tradicionales peregrinaciones hacia la Catedral Basílica para honrar al Señor y Virgen del Milagro.

Pero en estas celebraciones se puede ver también como, junto con la masiva movilización de personas, vuelve a repetirse una problemática que preocupa a las organizaciones proteccionistas y veterinarios que es la presencia de los llamados "perros peregrinos".

En este sentido el veterinario y director general del Centro de Adopciones Pablo Díaz fue categórico al pedir que los animales no sean llevados a las peregrinaciones. "Los perros no son peregrinos, no tienen que cumplir ninguna promesa", afirmó en dialogo con InformateSalta.

El profesional recomendó mantenerlos dentro de los hogares durante estas jornadas y recordó que, si salen, deben hacerlo siempre con identificación y correa para evitar que se pierdan o sigan a las columnas de peregrinos.

“Muchos perros terminan incorporándose a las caminatas simplemente porque siguen a las multitudes, quedando expuestos a recorrer decenas de kilómetros sin preparación ni cuidados”, dijo Díaz. Peregrinación: “34 animales rescatados” Sobre lo que viene pasando en los últimos años en la peregrinación del Señor y la virgen del Milagro, el veterinario recordó que durante el año pasado “34 animales fueron rescatados y enviados al refugio, otros fueron auxiliados por el personal del centro de adopciones. Se trata de una cifra que superó la registrada en 2024”. Piden no llevar mascotas a las peregrinaciones (Foto ilustrativa) Díaz también alertó sobre las graves consecuencias físicas que pueden sufrir los animales al caminar largas distancias. "Pueden padecer deshidratación, desnutrición, ulceraciones en las almohadillas plantares e incluso complicaciones respiratorias. Este año no lleguemos a eso", pidió.

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