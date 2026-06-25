Señor y la Virgen del Milagro 2026: confirmaron días y horarios de las actividades

La Catedral Basílica de Salta dio inicio al Tiempo del Milagro 2026 y difundió el cronograma oficial de las celebraciones religiosas por el Señor y la Virgen del Milagro. Este año, el lema elegido será: “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”.
La entronización de las Sagradas Imágenes será el sábado 25 de julio, mientras que la tradicional procesión y renovación del Pacto de Fidelidad se desarrollará el martes 15 de septiembre.
Desde la Iglesia salteña invitaron a la comunidad a transitar este tiempo con oración, caridad y compromiso. También convocaron a rezar especialmente por la paz en el corazón de cada persona y en el mundo, por un Milagro marcado por la oración y el servicio, y por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales.
La entronización abrirá el Milagro 2026
El cronograma comenzará el sábado 25 de julio, a las 17:30, con la entronización de las Sagradas Imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Posteriormente, desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 4 de septiembre, se desarrollará la peregrinación de las instituciones.
Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)
Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)
Entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto se celebrará el Milagro de los Enfermos en la parroquia Del Bautismo del Señor y Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en el barrio Intersindical.
El viernes 28 de agosto, a las 10, se realizará el Milagrito, destinado a los prejardines y jardines, en el atrio de la Catedral Basílica de Salta. El sábado 29 de agosto continuará la agenda con el Milagro de la Infancia y la Catequesis, desde las 10. A las 15 será el Milagro Juvenil y, a las 21, se celebrará una misa en el atrio de la Catedral.
Cuándo será la novena del Milagro 2026
La novena se desarrollará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre. Durante esos días habrá novena a las 6:30 y a las 15:30. Las misas sin novena se celebrarán a las 7, 8, 9, 10, 12:30 y 19, mientras que las misas con novena serán a las 11, 17, 20:30 y 22.
Solemnidad de la Virgen del Milagro
El domingo 13 de septiembre se celebrará la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro. La jornada contará con novena a las 6:30; misas sin novena a las 7, 8, 13 y 19; y misas con novena a las 17, 20:30 y 22. A las 10 se realizará la misa estacional. Por la noche, desde las 20:30, tendrá lugar la procesión de penitencia, con concentración en la parroquia San Juan Bautista de La Merced.
Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)
Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)
Vigilia y Santuario abierto durante toda la noche
El lunes 14 de septiembre, en el marco de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, habrá novena a las 6:30 y misas sin novena a las 7, 8 y 19. La misa estacional se celebrará a las 10, mientras que las misas con novena serán a las 20:30 y 22 en el atrio de la Catedral. Esa noche se realizará una vigilia de oración y el Santuario permanecerá abierto durante toda la madrugada.
La procesión del Señor y la Virgen del Milagro será el 15 de septiembre
El martes 15 de septiembre se celebrará la Solemnidad del Señor del Milagro, la jornada central de las celebraciones. Habrá misas a las 00:00, 1:30, 3, 5, 6 y 7. A las 10 se realizará la misa estacional en el atrio de la Catedral y, a las 12, el Santuario cerrará para comenzar los preparativos de la procesión.
La procesión central comenzará a las 15:15 y contará con la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad, uno de los momentos más convocantes de la vida religiosa de Salta. A las 20:30 se celebrará la misa del peregrino y, a las 22, se realizará el cierre del Santuario. El cronograma concluirá el sábado 19 de septiembre, a las 19, con la misa de Acción de Gracias.
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