lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 19:19
Fe.

Con un gran acompañamiento, se realizó la procesión por el Señor y la Virgen del Milagro en Jujuy

Jujuy celebra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco con la misa y procesión por calles céntricas este lunes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Procesión en Jujuy por el Señor y la Virgen del Milagro.

Procesión en Jujuy por el Señor y la Virgen del Milagro.

La devoción al Señor y la Virgen del Milagro, también se llevó a cabo en Jujuy. Este lunes, se realizó la procesión por calles céntricas de San Salvador de Jujuy desde las 19 horas.

Mucha gente acompañó esta expresión de fe y devoción que continuó con la santa misa que se celebra desde las 20 horas en la iglesia San Francisco.

"La Virgen del Milagro moviliza mucho los corazones, el pueblo de Jujuy tiene mucha devoción. Toda la semana vino gente a rezar y se hace la renovación de fe. Siempre tenemos problemas y dificultadas, muchos nos pidieron que rece por problemas de salud o falta de trabajo", le comentó a Canal 4, el Fray Dante Ríos de la iglesia San Francisco.

Fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro

La Fiesta del Milagro es la máxima expresión de la religiosidad popular en el norte argentino. Es un acontecimiento que atraviesa generaciones, emociona a locales y visitantes, y se mantiene como el corazón espiritual del pueblo salteño.

Su origen se remonta a 1592, cuando el obispo del Tucumán, fray Francisco de Victoria, recibió dos imágenes halladas de forma extraordinaria en el puerto del Callao, Perú: un Cristo crucificado y una Virgen. Tras un viaje de más de 2.800 km, ambas llegaron a Salta.

Durante un siglo, el Cristo permaneció oculto en la sacristía de la Catedral. En 1692, un gran terremoto sacudió la región y la imagen de la Virgen apareció intacta a los pies de la cruz. Cuando el Cristo fue llevado en procesión, los temblores cesaron. Desde entonces, cada 15 de septiembre, el pueblo renueva su fe con una multitudinaria misa y procesión, que se ha convertido en el evento religioso más importante de Salta.

