Emoción y fe en Salta por el Señor y la Virgen del Milagro

Este 15 de septiembre, Salta vive una de sus jornadas más importantes con la celebración del Señor y la Virgen del Milagro. Miles de fieles se acercaron a la misa y procesión para vivir una jornada llena de emoción, fe y devoción.

Justicia. Accidente de Thiago Medina: ¿Cómo sigue al causa por el choque del ex Gran Hermano?

Desde 1692, la Fiesta del Milagro se celebra cada 15 de septiembre con una procesión multitudinaria que recorre las calles de Salta.

El domingo 14, en la víspera de la procesión central, se vivió una de las caravanas más impresionantes: los 10.000 peregrinos de la Puna, procedentes de San Antonio de los Cobres y otras localidades del departamento Los Andes, que recorren cientos de kilómetros para renovar su fe llegaron a la provincia de Salta.

Ese día también ingresaron los 5.000 vallistos de San Carlos, 2.000 caminantes de Cafayate, 3.000 devotos de Nazareno e Iruya y 5.000 peregrinos de la Quebrada del Toro, y 4.500 de Chicoana, todos en diferentes horarios, además de delegaciones de Orán, Tartagal y el Chaco salteño.

La llegada de estas columnas transforma las calles y avenidas de Salta en un río de fe, con estandartes, rezos y cánticos que anunciaban la inminencia de la procesión de este 15 de septiembre, cuando la ciudad se paralizó para acompañar al Señor y a la Virgen hacia la renocación del Pacto de Fidelidad.

salta procesion señor y virgen del milagro (2)

La emoción y fe de los peregrinos en Salta

Canal 4 y TodoJujuy.com llegaron a Salta para vivir de cerca la emoción de los peregrinos que viven una jornada llena de fe.

"Vengo agradeciendo hace 20 años, es muy lindo ver a toda la gente que viene con una devoción impresionante", relató uno de los fieles que vivió la misa y relató sus sensaciones en esta jornada especial.