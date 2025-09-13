Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

La provincia de Salta vive una de sus expresiones religiosas más emblemáticas y multitudinarias con la peregrinación por la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, que convocó a miles de fieles de diversas localidades y provincias vecinas a caminar durante semanas hacia la Capital. Esta devoción alcanza su punto culminante el 15 de septiembre con la realización de la misa principal en la Catedral Basílica.

Descanso. Peregrinos salteños llegaron a Jujuy camino al Señor y la Virgen del Milagro

Atención. Hay más de 15 mil peregrinos en las rutas del Norte: extremar las medidas de precaución

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T180605.602

Desde horas tempranas y por varios días previos, columnas de peregrinos atravesaron distintos caminos, uniendo espíritu y cultura que se transmiten y renuevan generación tras generación. Los caminantes llegan portando estandartes, imágenes religiosas y banderas, mostrando una diversidad etaria desde niños hasta adultos mayores, en una manifestación que ha dejado huella en la historia y en la identidad salteña.

Organización y operativo para una fiesta multitudinaria

Ante el crecimiento sostenido de participantes, la Municipalidad de Salta, junto con la Secretaría de Protección Ciudadana y el Ministerio de Salud, diseñaron un operativo complejo para garantizar la seguridad, la salud y el orden en la ciudad, que comienza a vivir la llegada masiva desde el viernes 12 de septiembre.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T175531.721 Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

El esquema incluye cierres viales en las calles céntricas, la regulación del acceso por avenidas principales como Hipólito Yrigoyen, San Martín y Bicentenario de la Batalla de Salta, y la disposición de espacios para descanso, hidratación y atención médica. Postas sanitarias estratégicamente ubicadas asisten a peregrinos afectados por el calor intenso, que este año alcanza máximas cercanas a 35°C (95°F), aumentando la complejidad del desplazamiento.

Voluntarios, vecinos y organizaciones barriales participan activamente en la entrega de alimentos y agua, así como en la orientación para canalizar el tránsito peatonal, mientras que la policía y agentes de tránsito coordinan el tráfico y evitan aglomeraciones peligrosas.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T180432.502 Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Monseñor Darío Quintana llama a la fe y esperanza en la misa estacional del Milagro en Salta

Miles de fieles asistieron a la homilía en la Catedral Basílica, mientras se prepara la llegada de decenas de miles de peregrinos que participarán de la histórica procesión del 15 de septiembre.

En el marco de la Misa Estacional del Milagro, celebrada en la emblemática Catedral Basílica de Salta, monseñor Darío Quintana dirigió su mensaje a miles de fieles que se congregaron para honrar al Señor y la Virgen del Milagro. Bajo la premisa de “María, ayúdanos a no sucumbir ante las incertidumbres del futuro”, su homilía puso énfasis en la necesidad de mantener la fe y la esperanza, aun frente a las adversidades sociales y personales que atraviesa la comunidad.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T181906.480 Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

El domingo 14 de septiembre, víspera de la procesión central, se espera una de las caravanas más impresionantes del calendario religioso local. Más de 10.000 peregrinos provenientes de la Puna, entre ellos aquellos que vienen desde San Antonio de los Cobres y otras localidades del departamento Los Andes, recorrerán cientos de kilómetros para renovar su compromiso y devoción.

Además, el domingo también ingresarán a la ciudad aproximadamente 5.000 vallistos de San Carlos, 2.000 caminantes de Cafayate, 3.000 devotos de Nazareno e Iruya, 5.000 peregrinos de la Quebrada del Toro y 4.500 de Chicoana, todos en horarios escalonados. Asimismo, llegarán delegaciones desde Orán, Tartagal y el Chaco salteño, ampliando la dimensión de esta manifestación religiosa.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T181958.452 Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Tradición, devoción y significado histórico

El origen de esta festividad se remonta al siglo XVII, tras un terremoto que azotó la región y cuya sobrevivencia la población atribuyó a la protección del Señor y la Virgen del Milagro. Esta interpretación fortaleció un culto popular que fue oficializado y que hoy trasciende el ámbito estrictamente religioso para constituirse en un fenómeno social y cultural de enorme magnitud.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T175616.568 Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

La festividad no solo congrega a creyentes de diferentes confesiones, sino también a vecinos y visitantes que acompañan o asisten a los peregrinos, promoviendo valores de solidaridad y hospitalidad. El ingreso a la Catedral se vive como un momento de emoción colectiva, con cantos, oraciones y la bendición final que fortalece la fe y la identidad comunitaria.

El 15 de septiembre, día central de la celebración, se realizarán las ceremonias religiosas con la presencia de autoridades eclesiásticas y representantes civiles, sellando una jornada que simboliza la profunda relación entre la sociedad salteña y sus tradiciones religiosas.