Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

Thiago Medina, reconocido por su participación en Gran Hermano 2022 , se encuentra en grave estado de salud tras sufrir un accidente con su moto en General Rodríguez. Fue internado de urgencia el viernes pasado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, donde fue sometido a una operación de emergencia y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva.

El último parte médico confirma que el joven continúa con asistencia respiratoria mecánica y bajo drogas vasoactivas , calificando su estado como reservado. El ingreso fue crítico, y las intervenciones quirúrgicas incluyeron la extirpación del bazo debido a las lesiones sufridas.

Detalles del estado de salud y el apoyo familiar

En las primeras horas del sábado, Daniela Celis, exmujer de Thiago Medina, informó que él permanece sedado en terapia intensiva, con lesiones significativas en la región torácica. En sus declaraciones, pidió respeto y consideración hacia la familia en este momento delicado, y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Mientras tanto, se generó confusión en las redes sociales por la circulación de un video que supuestamente mostraba el accidente, pero que fue desmentido por la hermana de Thiago, Camila Deniz. Ella solicitó no difundir imágenes falsas que solo aumentan el dolor y la preocupación entre familiares, amigos y seguidores del influencer, quien recientemente se dedicaba a la venta de celulares iPhone, según mencionó en sus redes días atrás.

El joven fue trasladado en estado crítico al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente con urgencia y permaneció bajo constante observación médica. Las autoridades del centro de salud mantienen comunicación directa con la familia para informar sobre su evolución clínica.