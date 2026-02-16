lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 19:42
Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Nacida en Salta y formada en Jujuy, Luciana Pedraza desarrolló su propia carrera artística y mantuvo una relación con el actor estadounidense Robert Duvall.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Tras la muerte de Robert Duvall a los 95 años, el nombre de Luciana Pedraza volvió a ocupar un lugar central en la escena pública. Su despedida, difundida a través de las redes sociales, aportó una mirada íntima sobre el actor y generó interés por la historia personal de la mujer que lo acompañó durante décadas.

Pedraza es actriz, directora y productora. Nació el 5 de enero de 1972 en Salta, aunque gran parte de su infancia y adolescencia transcurrió en Jujuy. Su recorrido combina formación académica, trabajo artístico y una historia personal que la conectó con una de las figuras más reconocidas del cine mundial.

Su vida

Luciana Pedraza pasó sus primeros años en Salta y luego se trasladó a Jujuy junto a su familia. Allí cursó sus estudios en el Instituto Santa Bárbara y en el Colegio Nacional, en una etapa clave de su formación personal.

Antes de finalizar el nivel secundario, se mudó a Buenos Aires, donde completó sus estudios y comenzó una nueva etapa. Ingresó a la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió como licenciada en Economía.

Durante esos años trabajó como organizadora y planificadora de eventos, una actividad que marcó el inicio de un giro inesperado en su vida.

Luciana Pedraza y Robert Duvall
Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Luciana Pedraza y Robert Duvall.

El encuentro que cambió su historia

El vínculo entre Luciana Pedraza y Robert Duvall comenzó en 1996, en un encuentro casual en una calle de Buenos Aires. El actor se encontraba en el país por un rodaje y, tras salir de una florería cerrada, se cruzó con ella en la vereda.

En ese momento, Pedraza tenía 24 años y Duvall 65. Según relatos posteriores, el acercamiento fue espontáneo y dio lugar a una conversación breve que derivó en una invitación a la inauguración de un salón de tango, organizada por ella.

Ese primer contacto dio inicio a una relación que se consolidó con el paso del tiempo y se mantuvo alejada de la exposición mediática. La pareja contrajo matrimonio el 6 de octubre de 2004.

Luciana Pedraza y Robert Duvall
Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Carrera artística y proyectos propios

Más allá de su relación con Duvall, Luciana Pedraza desarrolló su propia trayectoria en la industria audiovisual. Participó como actriz en Assassination Tango y Wild Horses, dos producciones impulsadas por el actor estadounidense.

También incursionó detrás de cámara como directora y guionista. En 2004 escribió y dirigió el cortometraje Portrait of Billy Joe, un proyecto que marcó su perfil creativo.

Su carrera combinó actuación, producción y dirección, siempre con un perfil bajo y una fuerte impronta personal.

Luciana Pedraza y Robert Duvall
Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Luciana Pedraza y Robert Duvall.

Un vínculo con el norte argentino

Luciana Pedraza mantuvo siempre un lazo activo con el norte argentino. Junto a Robert Duvall fundó la organización The Robert Duvall Children’s Fund, orientada a la asistencia de niños y familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa tuvo anclaje en el norte del país, con acciones sociales en distintas comunidades. Este trabajo solidario reforzó el vínculo del actor con Argentina y consolidó el rol de Pedraza como impulsora de proyectos con impacto social.

La pareja no tuvo hijos y sostuvo su vida personal lejos de escándalos, con una presencia pública medida y enfocada en el trabajo artístico y comunitario.z

