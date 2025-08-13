miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 10:08
Encantador.

Caminando sobre las nubes: la experiencia única de un pueblo de Jujuy

Combina paisajes impresionantes, turismo rural y aventura en altura, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar un rincón poco conocido del norte de Jujuy.

Por  viajes Todo Jujuy
Foto: Gordo Pulgar

Foto: Gordo Pulgar

Santa Ana, Jujuy.

Santa Ana, Jujuy.

En el corazón de Jujuy, Santa Ana se presenta como un destino para quienes buscan un encuentro con la naturaleza en su estado más puro. Ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo ofrece vistas panorámicas que parecen extenderse hasta el horizonte, simulando la inmensidad del mar sobre un manto de nubes.

Santa Ana del Valle Grande se encuentra a unos 120 kilómetros de Humahuaca, en el paso que conecta la Quebrada de Humahuaca con las yungas jujeñas. El recorrido, aunque desafiante, recompensa a los visitantes con paisajes que combinan el desierto de altura con la exuberancia de la selva tropical, creando un entorno único para los viajeros.

Jujuy - quebrada a yungas..jpg
Foto: Nicolás Lazarte.

Foto: Nicolás Lazarte.

Cómo llegar y qué esperar

Desde San Salvador de Jujuy, se tarda aproximadamente seis horas y media por Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 83. Quienes se acercan desde Humahuaca atraviesan el Abra del Zenta, a 4.376 metros, un paso que ofrece panorámicas espectaculares y un anticipo de la aventura que aguarda.

El pueblo cuenta con alojamientos, una iglesia histórica y se encuentra dentro del perímetro de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Su población urbana alcanza los 684 habitantes, y mantiene un estilo de vida tranquilo y cercano a la naturaleza.

Jujuy - de quebrada a yungas.jpg

Turismo rural y actividades en altura

Santa Ana se abrió al turismo rural comunitario, ofreciendo experiencias auténticas a los visitantes. Entre las actividades destacan caminatas guiadas, cabalgatas, observación de aves, y la posibilidad de degustar la gastronomía local. Además, los turistas pueden adquirir tejidos artesanales, bordados y rebozos, productos que reflejan la tradición y los saberes de la comunidad.

Con su combinación de paisajes sobrecogedores, cultura local y aventura en altura, Santa Ana se perfila como un destino ideal para quienes buscan escapar de la rutina y vivir una experiencia única en el norte argentino.

Jujuy - cerros.jpg

