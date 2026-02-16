lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 19:19
Estados Unidos.

Murió Robert Duvall, una leyenda de Hollywood

El actor Robert Duvall falleció este lunes 16 de febrero. Ganó un Oscar y dejó una carrera de más de seis décadas en cine, televisión y teatro.

Robert Duvall

Robert Duvall

El actor estadounidense Robert Duvall murió este lunes 16 de febrero a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la argentina Luciana Pedraza, quien informó que el intérprete murió en paz, en su casa y acompañado por sus afectos.

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Duvall se consolidó como una de las figuras más respetadas del cine norteamericano, con una trayectoria que atravesó más de seis décadas y abarcó películas emblemáticas de Hollywood. Su estilo sobrio y preciso lo convirtió en un referente de la actuación realista.

A lo largo de su carrera, recibió cinco nominaciones al premio Oscar y obtuvo la estatuilla en 1984 por su protagónico en Gracias y favores.

Un actor clave de una generación histórica

Robert Duvall formó parte de una camada de intérpretes que marcó un quiebre en la actuación durante la década del 70. Compartió época y reconocimiento con figuras como Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman y Gene Hackman.

Aunque nunca buscó el perfil de estrella mediática, su capacidad para transformarse en cada personaje le aseguró el respeto de la crítica y de sus colegas. Su filmografía incluye títulos centrales del cine estadounidense como El padrino, Apocalipsis Now, Camino al cielo y El juez.

Cada uno de esos trabajos consolidó una imagen de actor versátil, capaz de moverse entre el drama, el western y el cine bélico con naturalidad.

Embed - Robert Duvall muere a los 95 años, leyenda de “El Padrino”

De San Diego a los grandes escenarios

Nacido en San Diego, Duvall se formó como actor en Nueva York bajo la tutela de Sanford Meisner. Su recorrido profesional comenzó en el teatro, donde desarrolló las bases de un estilo contenido y expresivo.

Su salto al cine llegó en 1962 con el papel de Boo Radley en Matar a un ruiseñor, una actuación breve pero decisiva para su proyección. Desde entonces, su presencia se volvió habitual en grandes producciones.

Además del cine, mantuvo una intensa actividad en televisión, con participaciones destacadas en miniseries como Lonesome Dove y Broken Trail, trabajos que le valieron cinco nominaciones al Emmy y dos premios.

Robert Duvall
Robert Duvall y su esposa salteña.

Robert Duvall y su esposa salteña.

Director, productor y narrador

Duvall también desarrolló una faceta como director y productor. Entre sus proyectos más personales se encuentran The Apostle y Assassination Tango, producciones que reflejan su interés por historias íntimas y personajes complejos.

En cada uno de estos trabajos sostuvo una mirada autoral, alejada de fórmulas comerciales y centrada en el conflicto humano. Esa búsqueda constante definió gran parte de su carrera.

Su versatilidad le permitió transitar distintos formatos sin perder identidad interpretativa.

Una historia de amor con raíces argentinas

La relación entre Robert Duvall y Luciana Pedraza comenzó de manera casual en Buenos Aires, durante una estadía del actor en el país por un rodaje. Ella tenía 24 años y él 65 cuando se conocieron.

Luciana nació en Salta y creció en Jujuy. Luego se mudó a Buenos Aires, donde completó sus estudios secundarios y se graduó como licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires.

La invitación a la inauguración de un salón de tango marcó el inicio formal de la relación. La pareja se casó en 2005 y mantuvo siempre un perfil bajo. El vínculo con Argentina también se expresó en la pasión de Duvall por el tango y en sus frecuentes visitas al país.

El mensaje de despedida

Tras la muerte del actor, Luciana Pedraza compartió un mensaje público en el que destacó la dimensión humana del intérprete. Señaló que, más allá del reconocimiento mundial, en la intimidad fue un compañero cercano y profundamente querido.

En su despedida, agradeció las muestras de afecto y pidió respeto por la privacidad familiar. El mensaje remarcó el amor de Duvall por su oficio y por las personas que lo rodearon a lo largo de su vida.

Con su fallecimiento, el cine despide a uno de los actores más sólidos y consistentes de su historia reciente, protagonista de una filmografía que atraviesa generaciones y estilos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

