sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 12:12
Congreso.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el Garrahan y las universidades

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar temas como la situación del Garrahan y de las universidades.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Diputados convocó a una sesión especial

Diputados convocó a una sesión especial

En la Cámara de Diputados la oposición logró reunir las firmas necesarias para convocar a una sesión especial el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, con un temario que incluyen desde intentos de revertir vetos presidenciales hasta pedidos de informes por presuntos hechos de corrupción.

Las leyes vetadas por Javier Milei

Las dos leyes habían sido aprobadas por amplias mayorías: la de financiamiento universitario, que actualizaba los fondos por inflación y obligaba a reabrir paritarias del sector y la de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar recursos e ingresos del personal de salud infantil.

Sesión en Diputados
Sesión en Diputados

Sesión en Diputados

El Poder Ejecutivo vetó ambas normas argumentando un “costo fiscal excesivo” que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. Para revertir los vetos, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. Rectores universitarios, médicos y sindicatos docentes ya anunciaron movilizaciones el mismo día de la sesión para presionar a los legisladores.

La Cámara de Diputados y el escándalo en la ANDIS

Otro eje fuerte de la sesión será el debate de pedidos de informes contra Karina Milei y Mario Lugones, por audios que los vincularían con presuntos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.

Los legisladores opositores también impulsan citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que explique las supuestas irregularidades en la ANDIS, que ya derivaron en la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo, y mantienen en tensión a la Casa Rosada.

El temario incluye además la creación de comisiones investigadoras sobre el fentanilo contaminado, para esclarecer responsabilidades y el rol de la ANMAT en los controles.

Un proyecto de reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que propone limitar el uso de estas herramientas por parte del Ejecutivo. La iniciativa establece que cada DNU solo podrá tratar una materia, deberá ser aprobado por ambas cámaras en 90 días y quedará sin efecto si una de ellas lo rechaza.

Reformas en la estructura de la ANDIS, la derogación de artículos de normativas vigentes sobre discapacidad y programas de prevención del embarazo adolescente. Mensajes del Poder Ejecutivo con proyectos de reorganización de organismos nacionales, como el INA, el INPRES, la Agencia Nacional de Materiales Controlados y la Policía Federal.

