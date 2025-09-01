El Gobierno nacional denunció un plan ilegal de espionaje contra Karina Milei

A días de haberse conocido grabaciones ilegales sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem (Gentileza Clarín).

El Gobierno de Javier Milei denunció en la Justicia Federal una supuesta operación de inteligencia que habría tenido como objetivo grabar y manipular conversaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje oficial.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni, al advertir que se trató de un hecho grave con fines de desestabilización política.

Milei - audios Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem (Gentileza Clarín). Supuestos audios de Karina Milei difundidos el pasado viernes Los dichos del portavoz se produjeron tras la difusión, el viernes pasado, de audios atribuidos a Karina Milei en el canal de streaming Carnaval. En esas grabaciones, la funcionaria no se refiere directamente al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque los periodistas que difundieron el material anticiparon que podrían aparecer nuevos registros en los próximos días.

En uno de los audios difundidos, se escucha a la hermana del presidente afirmar: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro pasaje, Karina Milei describe su extensa jornada laboral en la Casa Rosada: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”.

La polémica se enmarca en el escándalo desatado días atrás por las grabaciones de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, quien denunció presuntos sobornos y mencionó a la droguería Suizo Argentina en relación con la compra de medicamentos. En sus dichos también aparecieron vinculados Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo considera que la difusión de estos audios forma parte de una maniobra política para afectar al oficialismo en plena campaña electoral. Mientras tanto, la Justicia Federal deberá investigar el origen de las grabaciones y determinar si existió una acción de espionaje ilegal contra la funcionaria más cercana al presidente.

